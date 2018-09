Les Moles y Bosques del Túria piden que se retire la petición de recalificación

La Coordinadora per la Protecció de Les Moles ha convocado a la ciudadanía de Paterna a "manifestar su malestar" en el próximo pleno que tendrá lugar el 26 de Septiembre a las 18 horas en el salón de plenos del Ayuntamiento de Paterna, y denunciar "la actitud del alcalde de Paterna que vía decretazo y pasando por encima de las instituciones de participación ciudadana de Paterna, ha iniciado la tramitación para recalificar 1.500.000 de metros cuadrados de suelo rústico y forestal. Un paisaje agrícola y forestal formado por centenares de algarrobos centenarios, olivos, pinos, lentiscos, quercus, adelfas, etc que da cobijo a fauna típica mediterránea como conejos, liebres, búhos, halcones, abejarucos, ardillas, zorros, etc. Una paisaje que ha sido despreciado por el alcalde de Paterna, no sabemos si por ignorancia y desconocimiento o por oculta aquello que se pretende destruir".

"Para nosotros, el urbanismo no es algo que se deba imponer desde las grandes multinacionales, si no que ha de adecuarse a las necesidades de las vecinas y vecinos de las zonas a las que afecta. Además, en el caso del paraje natural de Les Moles, la afección es mayor ya que, aparte de la destrucción de masa forestal, biodiversidad y espacios húmedos, el impacto que generará en el comercio local de toda la comarca será devastador", afirma el colectivo en un comunicado conjunto con Coordinadora en Defensa de los Bosques del Túria. "La ciudadanía ha de ser consciente de la afección que supone un proyecto de esa envergadura y cuyas consecuencias padecería: destrucción de la economía local, más paro, problemas de movilidad, etc.", sostienen.

Las entidades afirman que en una "democracia homologable y moderna, el urbanismo ha de ser una herramienta que incida en la mejora de la vida de la ciudadanía y por tanto no puede ser monopolio de la administración pública y mucho menos que quede sujeta a la iniciativa privada que sólo busca el beneficio económico a corto plazo sin tener en cuenta las necesidades de vecinos y vecinas, que no respeta el medio ambiente ni tiene en cuenta el cambio climático". "Es inaudito que el alcalde no haga caso de una resolución plenaria donde se voto, por mayoría, no apoyar a Puerto Mediterráneo", critican.

Tanto desde la Coordinadora per la Protecció de les Moles como des de la Coordinadora en Defensa de los Bosques del Túria, exigen que se "retire la solicitud de recalificación urbanística para beneficiar a Intu Mediterrani y se inicie un debate sobre el modelo de ciudad que se quiere para Paterna. Un debate abierto a todas las posibilidades y que no esté teledirigido por una administración, el ayuntamiento de Paterna, que ha demostrado por activa y por pasiva, estar a las órdenes de la multinacional británica y no al servicio de las ciudadanas y ciudadanos de Paterna. Este proceso de Participación Ciudadana ha de ser previo a cualquier trámite y sólo puede ser tutelado por las instituciones de participación elegidas por la ciudadanía: Consejo Territorial de Participación y Juntas de Barrio".

Desde ambas coordinadoras también lanzan un mensaje al gobierno autonómico: "Las promesas de cambio que se utilizaron para llegar al poder no pueden quedarse en lemas vacios para continuar repitiendo los errores del pasado que desembocaron en la peor crisis que ha vivido nuestro país en los últimos 40 años. Pensamos que aceptar o no la instalación de un macrocentro comercial destruyendo el medio ambiente y la economía local de la comarca es exclusivamente una decisión política y por tanto no se nos pueden dar excusas escudándose en informes técnicos y burocráticos. Ahora es el momento de reflejar con valentía que el gobierno del Botànic representa unos valores diferentes a los del pasado y desestime para siempre Intu Mediterrani".