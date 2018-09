Cursos y talleres para la tercera edad de Puçol

Pasadas las fiestas, el Área de Bienestar Social abre el periodo de matrícula para los cursos y talleres dirigidos a los mayores de Puçol: informática, podología, fisioterapia, memoria, baile, gimnasia, alzhéimer y, naturalmente, manejo del móvil. Si estás interesado, anota: los días 13 y 14 de septiembre, de 10 a 13 horas, inscripciones en el Espai Social dels Majors (CEAM), situado en la plaza del País Valencià. Plazas limitadas.

Aunque muchos piensan que la tercera edad es una etapa sedentaria, dedicada como mucho a cuidar de los nietos, en Puçol no sucede lo mismo: una amplia propuesta de talleres y cursos permite a los "abuelitos" disfrutar no sólo del ocio (donde el baile se lleva la palma), sino también de actividades que favorecen la salud (talleres de memoria o combaten el alzhéimer) y, para no tener que pedir consejo continuamente a los nietos, también cursos para estar a la última con las nuevas tecnologías (como informática o móviles).

Una amplia oferta abierta a todos aquellos que se inscriban los días 13 y 14 de septiembre por la mañana, en el Espai Social dels Majors.

Luego no digas que no sabías que estos cursos existían.