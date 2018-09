El PP dice que Borràs y su gobierno "mienten a los maniseros"

El PP de Manises ha respondido al comunicado del equipo de gobierno respecto al cambio de gestión en el centro ocupacional Francisco Tarín. El escrito del ejecutivo servía, a su vez, para contestar a los populares, que fueron los primeros en denunciar el caso y defendiendo la labor de Afadima. Desde el PP aseguran que los maniseros "no merecen un gobierno que mienta. Ha sido notorio, en los últimos años, el acoso al que ha sometido el Cuatripartito Municipal a Afadima, promoviendo enfrentamientos en las asambleas de la asociación, con el objetivo de tomar el control de la misma. Y no pudiéndolo conseguir, han decidido arrebatarle la gestión del Centro Ocupacional Francisco Navarro Tarín (C.O.), que llevaba Afadima desde su apertura en el año 2007".

"Aprovechando la nueva Ley de Contratos, el Ayuntamiento de Manises decide sacar a concurso la gestión del Centro Ocupacional e ignorar que la nueva Ley deja la posibilidad de que los convenios suscritos hasta el momento se puedan adaptar a la nueva normativa, que en este caso, suponía modificar la duración del Convenio a un máximo de 4 años, prorrogables por otros 4 años. No adaptan el convenio y lo sacan a concurso con el objetivo de que AFADIMA no siga gestionando el Centro Ocupacional. Reseñar que, el Equipo de Gobierno votó en solitario el expediente de resolución con AFADIMA, ya que el PP y el concejal no adscrito votamos en contra", explican desde el PP.

Los populares rechazan que hayan querido "desprestigiar al Patronato Intermunicipal Francisco Esteve, una entidad de reconocido prestigio y profesionalidad, que realiza una labor social muy respetada en el sector de la discapacidad y con la que hemos trabajado cuando el PP gobernaba Manises, por lo que le mostramos nuestro respeto y reconocimiento".

"Se equivoca el Equipo de Gobierno cuando afirma que los salarios de todos los trabajadores del C.O. se pagan con la subvención de la Conselleria. El dinero recibido de la Conselleria sirve para pagar los salarios de un puesto de psicólogo, un puesto de fisioterapeuta, cuatro puestos de monitores ocupacionales y un puesto de auxiliar ocupacional. El resto de personal (monitores de limpieza, monitores de comedor, administración, conserjería, dirección y transporte) se paga con la subvención que concede el Ayuntamiento de Manises, cuya finalidad es cubrir aquellos gastos que no se incluyen en la subvención de la Conselleria. Que afirmen sin pudor alguno, en el comunicado municipal, que todos los salarios se pagan de la subvención de la Conselleria significa que o mienten a sabiendas o no tienen ni idea de como funciona y quién paga el Centro Ocupacional (C.O.). Es vergonzoso que, a fecha 13 de septiembre de 2018, Afadima no haya recibido ni un solo euro de la subvención que concede el Ayuntamiento de Manises, lo que ha provocado que el personal del C.O. no haya cobrado la paga extra de verano y la nomina de agosto, siendo los responsables de esto, única y exclusivamente el Cuatripartito Municipal", aseguran desde el PP.

Los populares defienden que si Afadima se vio obligada a dar de baja a los trabajadores "es debido única y exclusivamente a la notificación que recibió por parte del Ayuntamiento, con fecha 23 de agosto de 2018, diciéndoles que había nuevo adjudicatario y que dicha resolución era de efecto inmediato. Aquí vienen las prisas y la nula planificación. Así no se hacen las cosas, lo lógico es reunir a las dos asociaciones para coordinar el traspaso de la gestión y la subrogación de los empleados". Además, insisten que "vuelve a mentir el Ayuntamiento cuando dice que la nueva entidad gestora subrogará a todos los trabajadores, ya que desde un principio, en las bases reguladoras, que aprueba el Equipo de Gobierno, únicamente se obliga a subrogar a la nueva entidad gestora a 7 trabajadores (un psicólogo, un fisioterapeuta, cuatro monitores ocupacionales y un auxiliar ocupacional) y al resto del personal se les dice que no van a ser subrogados. En posteriores reuniones, se les dice que se está estudiando y negociando con el Equipo de Gobierno quién va a pagar sus salarios y que no está claro quién va a seguir trabajando".

"Es el 11 de septiembre de 2018, y a raíz de la nota de prensa que envía el Partido Popular de Manises denunciando lo que está ocurriendo, cuando desde el Equipo de Gobierno se pide que subroguen a todo el personal, aunque a día de hoy no están todos incorporados, y presumiblemente se incorporarán el próximo lunes, 17 de septiembre de 2018", dicen.

"Al PP de Manises el único interés que le mueve a denunciar las torpezas y las malas artes del Cuatripartito es el de proteger a los usuarios y trabajadores del C.O. y la labor de una asociación que es AFADIMA, que nació en Manises promovida por madres y padres de personas con discapacidad que pedían al Ayuntamiento tener un centro ocupacional en Manises y no tener que desplazarse a otros municipios, petición que el PP de Manises hizo realidad", advierten.

Así, reiteran que el inicio de curso estaba previsto para el 3 de septiembre de 2018 "y no fue hasta el 5 de septiembre de 2018, por la tarde, cuando las familias tiene una explicación. Esta es la planificación y organización con la que abordan temas tan sensibles como este. El anuncio de la reunión para el el 5 de septiembre de 2018 era un papel en la puerta del C.O.. Esta reunión debiera haberse realizado antes del 3 de septiembre de 2018 ya que desde el 23 de agosto de 2018 ya se había comunicado la gestora saliente y la gestora entrante".

"De todo lo que manifestamos, adjuntamos documentación que avala nuestras afirmaciones y que demuestran que quien miente es el Cuatripartito, encabezado por el alcalde Jesús Borrás, y por eso decimos que Manises no se merece tener un alcalde como él y un Equipo de Gobierno como ellos", concluyen.