Compromís presentará un PNL en el Congreso para repensar la ampliación del bypass

El diputado de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, se ha reunido esta mañana con Joaquín Ballester, gerente de la asociación de emprerarios de Fuente del Jarro, para conocer de primera mano las necesidades de movilidad de la zona industrial y la afección que tendrá el proyecto de ampliación del bypass sobre el polígono y el barrio de la Canyada. El político ha anunciado que su formación presentará una Proposición No de Ley (PNL) para "repensar" la actuación prevista sobre la A-7 y que de forma "abierta" los grupos parlamentarios "definan su postura" y aporten soluciones para "trabajadores, empresarios y vecinos".

Sobre el puente que cruza el bypass entre Fuente del Jarro y la Canyada, Baldoví, acompañado de los concejales de Compromís Juanma Ramón, Carles Martí, Neus Herrero, Carmen Gayà; del gerente de Asivalco, Joaquín Ballester; y de representantes vecinales de la Canyada como Pepe Carot, el diputado nacional ha ido desgranando el contenido de la reunión que había mantenido minutos antes en la sede empresarial de Paterna. Baldoví ha asegurado que "lo necesario no es hacer referencia a proyectos antiguos, sino hacer un stop y repensar qué actuación es necesaria para los vecinos de Paterna y qué soluciones debemos dar al polígono industrial, ya que la realidad actual no es la misma que hace 14 años". En este sentido, el dirigente de Compromís ha apostado por "encontrar una solución para los trabajadores y empresarios, y también para los vecinos de la Canyada, afectados por una obra de tal envergadura". Por ello, Baldoví ha apuntado a "aumentar la frecuencia de trenes" y a "descongestionar" la vía con una alternativa "alejada de esta zona".

Por ello, Baldoví ha anunciado que presentarán una PNL para que los grupos parlamentarios "se manifiesten y definan cuál es la solución. Trabajaremos con vecinos, empresarios y con Compromís Paterna, para que de alguna manera el congreso haga una declaración donde todos los implicados aporten cuál debe ser la solución y que lo que aprueban algunos partidos en Paterna también lo hagan en el Congreso". El diputado ha afirmado que "se puede revertir la situación" ya que hay "empresas que se verán afectadas por la ampliación del bypass".

Durante el encuentro con Joaquín Ballester se puso sobre la mesa la paralización del proyecto de desdoblamiento de la N-220, el principal acceso a Fuente del Jarro, y para el que Fomento solo ha dotado una partida de 100.000 euros para 2019. "El sentido común, el trellat en valencià, dice que Fuente del Jarro no puede seguir en esta situación insostenible como se demostró en el incendio, ya que si hubiera una desgracia como hace dos años, cuál es la capacidad del polígono para un desalojo de emergencia", ha preguntado. Por ello, en sintonía con Asivalco, ha reclamado lo que ya pidió el ahora minisitro José Luis Ábalos cuando el PP estaba en el poder: "una salida directa desde la N-220 a la segunda fase del polígono". El diputado no entiende que el polígono "esté rodeado de carreteras y no tenga una vía de acceso" y ha exigido "no solo que se dote de partida presupuestaria, sino que se ejecute".

Por su parte, Ballester ha trasladado a Baldoví que los problemas que padece Fuente del Jarro en materia de accesos, "se debe principalmente al incumplimiento del Ministerio de Fomento a la hora de dotar económicamente el proyecto de acceso directo a segunda Fase de Fuente del Jarro desde la V-30, en una obra ligada a la ampliación de la N-220".

Ballester también ha recordado la oposición de los empresarios de Fuente del Jarro al actual proyecto de ampliación del by pass debido a que "arrasaría varias empresas y supondría problemas de inundabilidad al afectar al Barranc Travessat, máxime cuando no incluye ninguna mejora de accesos a Fuente del Jarro. Esta posición se viene defendiendo históricamente desde Fuente del Jarro para lo cual se presentaron alegaciones que no fueron atendidas".