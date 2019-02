El PP reta a la alcaldesa a que dimita si no demuestra que invirtió más en educación

El concejal del PP de Paiporta Alejandro Gutiérrez ha retado a la alcaldesa de Compromís, Isabel Martín, a demostrar que con Compromís se ha invertido más que con el PP en mantenimiento y adecuación de centros educativos en esta legislatura con respecto a las anteriores.

Alejandro Gutiérrez ha manifestado que la cifra de 15.000 euros que Compromís asegura que únicamente invertía el PP, "no se ajusta a la realidad y es una burda manipulación, porque por consejo de los técnicos del ayuntamiento la consignación presupuestaria en mantenimiento y adecuación de centros escolares se dividía en varias partidas y supera en mucho esta cifra que solo se corresponde a una de ellas".

El edil, quien gestionó la cartera de Educación en las dos pasadas legislaturas ha asegurado que "si la alcaldesa está tan segura de las cifras, debería hacer como yo hace seis años, cuando aseguré que dimitiría y no me presentaría a las elecciones si el CEIP Rosa Serrano no se construía", y ha añadido que Isabel Martín "podría hacer lo mismo, dimitir y no presentarse a la reelección si no es capaz de demostrar con un informe de intervención que únicamente se imputaban a una partida presupuestaria los gastos en adecuación y mantenimiento de centros educativos".

Alejandro Gutiérrez se ha mostrado "convencido, porque los números así lo avalan" de su gestión al frente de Educación, y ha recordado que "además de los más de 1'8 millones de euros invertidos en mantenimiento y adecuación en los centros educativos, gobernando el PP se construyó el IES Andrés Alfaro, el CEIP Luis Vives, el CEIP Rosa Serrano, la Escuela de Adultos, la Biblioteca Municipal o el aulario de la Escuela Oficial de Idiomas, por valor de mas de 21,5 millones de euros de inversión", y ha añadido que por contraposición con Compromís "se han perdido cuatro años al no haber realizado la adecuación y construcción en los centros Jaume I, L'Horta, IES La Senia y la construcción de una nueva escuela".

Por último, el edil popular acusa a la alcaldesa de "mentir y manipular para intentar tapar su total desinterés en la educación de nuestro localidad que se ha puesto de manifiesto desde que tomo posesión del cargo y tardo más de tres meses en visitar por primera vez las obras del Rosa Serrano, ha colocado de nuevo barracones, no ha construido ningún centro nuevo e incluso llegó a tener meses caducados los extintores de todos los centros educativos".