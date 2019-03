Plaça Moreria premiada por su crítica local y L´Eliana - El Cid por fomentar la igualdad

Las fallas de Mislata ya cuentan con sus primeros palets. Se trata de los reconocimientos que este año el Consistorio ha convocado para aquellas fallas que traten en sus ninots o escenografías algún asunto de crítica local, para conseguir que los monumentos sean el reflejo de la ciudad que los envuelve. Así, en esta primera edición se ha alzado con la victoria la comisión Plaça de La Moreria.

El jurado de los premios a la crítica de ámbito local estaba compuesto por Pascual Masías (Defensor de la Ciudadanía), Ximo Esteve (Delegado del sector Mislata en JCF), Arancha Olivas (representante de asociaciones festivas), Luis Latorre (Presidente de la Clavaría de Los Ángeles) y Juan Sanjosé (portavoz de la coordinadora vecinal). La falla ganadora ha obtenido el palet de reconocimiento y una cuantía de 500 euros. Su artista es Francisco Santonja Peni. Una escena representa al alcalde de la ciudad, Carlos F. Bielsa, con diferentes alusiones a políticas sociales, y otra hace una crítica a la Agrupación de Fallas.

Por parte del jurado destinado a valorar las escenas que reflejen la igualdad y la violencia de género, Toni Pla (Delegado de Igualdad en JCF), María Such (Directora del Instituto de la Mujer de la Generalitat) y Agnés Talaya (Técnica municipal) han decidido que la escena propuesta por la comisión L'Eliana – El Cid, del artista Víctor Navarro Granero, en la que se representa el icónico cartel de J. Howard Miller, 'We Can Do It', es la merecedora del premio al fomento y promoción de la igualdad como valor social.

Por otra parte, la escena de la falla Antonio Molle, de los artistas Paco Cuadros y David Zahonero, se lleva el distintivo a la prevención de la violencia de género, con una escena de sillas moradas con un mensaje directo: "Si no la quieres, déjala. Si la quieres, no la rompas". Ambas comisiones son las merecedoras de estos distintivos que también obtienen 500 euros. Estos premios se engloban en las acciones del Plan de Igualdad Municipal.

Durante la mañana las niñas y niños del Consell de la Infancia y Adolescencia también han visitado las 22 fallas plantadas, entre grandes e infantiles, para otorgar su propio reconocimiento a la falla que mejor defienda los derechos de la infancia, como ya hicieron el año pasado. En este caso, la valoración de los más pequeños ha dado como ganadora a la falla infantil plantada por la comisión El Quint - Pizarro, del artista Servior & Priol, con la inclusividad como tema principal. La ciudad de Mislata inicia así sus días grandes de la semana fallera, que continuarán esta noche cuando se conozcan los premios oficiales de Junta Central Fallera en cada una de las categorías en las que se clasifican nuestras fallas.