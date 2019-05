Compromís per Alboraia apuesta por una movilidad sostenible

Compromís per Alboraia plantea que el medio ambiente es una cuestión fundamental y que no puede esperar: "Lo estamos viendo claramente en las movilizaciones juveniles de los viernes (Fridays for future). Nuestros jóvenes nos están mandando un mensaje muy claro, si no tomamos medidas, no habrá futuro para el planeta ni para nadie. Desde los ayuntamientos tenemos que hacer aquello que esté a nuestro alcance".

En esa línea la coalición apuesta por continuar luchando contra las infraestructuras que pueden afectar al municipio y a las conexiones entre sus diferentes núcleos de población. Respecto la huerta, consideran fundamental el mantenimiento de la agricultura productiva, porque sin agricultores, no hay futuro para la Huerta. Por eso plantean que se tiene que potenciar y dar más vida al Consell Agrari. Esto pasa por crear sinergias y colaboraciones del Consejo con otras entidades del pueblo como es el caso del Consejo de participación de comercio, y por actividades de promoción del producto local y de temporada.

Respecto el Barranco del Carraixet desde la coalición apuestan por el trabajo conjunto de todos los pueblos por donde pasa el barranco, con un papel importante de Alboraia porque es el pueblo donde desemboca a la mar y es un pueblo que tiene mucho que decir. Ese trabajo tiene que finalizar en la mejora del barranco como espacio natural y espacio para goce de la población. La puesta en valor de la Huerta y el Barranco pasa por la señalización de diferentes rutas turísticas cómo es el caso de la Ruta de la Barraca de Blasco Ibáñez.

Para promover un medio ambiente saludable es fundamental la movilidad sostenible y la lucha contra el cambio climático. Para la coalición: "es fundamental canalizar la participación ciudadana en la elaboración del plan de movilidad sostenible. Está muy bien que la empresa que ha contratado el Ayuntamiento haya empezado los estudios técnicos, pero la elaboración del plan de movilidad de sostenible tiene que pasar para escuchar a agentes tan importantes cómo son las asociaciones de vecinos-se, AMPAS, asociaciones de comerciantes y otros negocios, y la ciudadanía en general. Si gobernamos, escucharemos todos esos agentes tan importantes en el tema de la movilidad".

Compromís también se compromete a dar ejemplo desde el Ayuntamiento y reducir el uso de plástico en la institución como ya propuso en fechas recientes en una moción que fue aprobada por unanimidad en el pleno de Alboraia. "Desde el 2016 nuestro ayuntamiento se ha adherido al Pacto de los alcaldes para el clima y la energía, promovido por la Unión Europea. El ayuntamiento se tiene que comprometer con las pequeñas cosas que podemos hacer desde el Ayuntamiento. Entre esas cosas están: que el Ayuntamiento de Alboraia promueva nuestros productos de proximidad y sin plástico; promueva la no utilización de envases de plástico en los eventos festivos promovidos por el Ayuntamiento; realice campañas para animar a la ciudadanía a utilizar el transporte público y los medios de transporte no motorizados; promueva espacios de árboles en calles y plazas y espacios de juegos para la niñez, paseos y lugares para la socialización con un urbanismo amable y saludable con la ciudadanía".