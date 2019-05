Comes: "La puerta de mi despacho seguirá abierta"

Para ver al alcalde de Massanassa basta con cruzar la puerta principal del ayuntamiento, girar a la derecha, andar recto y llegar a la al despacho que hay al final del pasillo, que ayer, como cada día, estaba abierta. Dentro, Paco Comes hablaba con un vecino que ya le estaba contando un problema. Apenas le ha dado 12 horas para celebrar el gran éxito ya que, en su primer año como candidato, -recogió el testigo este verano de Vicent Pastor- ha logrado la mayoría absoluta para el PP.

«Ayer lo celebramos un poco pero había que estar ya a las 8 aquí en el ayuntamiento. Como ves -y señala al vecino que acaba de salir- no me dan ni un respiro», explica. La conversación dura poco, ya que un ciudadano se acerca a él para felicitarle y se junta con otra vecina que hace lo propio. «La verdad es que me siento muy querido. La gente me da la enhorabuena y ánimos, y eso también te fortalece y te da impulso de seguir trabajando», confiesa. Y tiene claro que la mayoría absoluta no le va a cambiar su forma personal de gobernar. «Voy a tener las puertas abiertas de mi despacho como siempre, para que la gente venga personalmente a contarme sus problemas e intentar solucionarlos. Nuestra prioridad es trabajar por y para la gente», explica.

Comes ha visto como solo PSPV y Ciudadanos han aguantado el tirón ya que otros con representación en 2015 como Compromís, EU y Si se Puede se han quedado fuera. «Parece que el bipartidismo vuelve de nuevo a Massanassa», señala Paco Comes quien seguirá contando como concejal con el exalcalde Vicent Pastor.



«Política social por bandera»

No muy lejos, en Alfafar, otro popular ha logrado superar las expectativas y mejorar los resultados de la pasada legislatura obteniendo la mayoría absoluta. Es Juan Ramón Adsuara, presidente de la gestora del PP provincial, y quien deja entrever en sus palabras un mensaje al partido. «Tengo muchas ganas e ilusión por seguir trabajando para todos en este modelo de ciudad que antepone las personas a las ideologías». Considera, que ha sido la gestión personal, tanto suya como la de su trabajo, más allá de las siglas, la que le han llevado a obtener este apoyo absoluto en las urnas. «Estos resultados demuestran que hacer las cosas de forma diferente ayuda a cosechar buenos resultados, porque la gente ve que es otro tipo de política la que se debe hacer desde el municipalismo», sentencia.

Juán Ramón Adsuara, quien ha logrado la mayoría arrebatando el concejal de Cs, que se ha quedado sin representación, y ha aguantado el tirón del PSPV que ha aumentado en dos ediles, agradece el apoyo recibido. «Quiero dar las gracias a todos los vecinos y vecinas de Alfafar, por la confianza que han vuelto a depositar en este equipo que sitúa en el centro de su gestión a las personas. Durante 8 años hemos hecho de las políticas sociales nuestra bandera, y lo seguiremos haciendo durante los próximos años», confiesa.