Rafa García, elegido alcalde de Burjassot por mayoría absoluta

El pleno del Ayuntamiento de Burjassot ha elegido esta mañana a Rafa García García como alcalde de Burjassot, con un total de doce de los 21 concejales que conforman la legislatura 2019-2023. En las elecciones municipales de mayo en Burjassot, el Partido Socialista obtuvo 12 concejales, el Partido Popular 3 concejales, Ciudadanos 2 concejales, Compromís 2 concejales, Totes-Podem 1 concejal, y Vox 1 concejal.

Rafa García es pues alcalde de Burjassot con mayoría absoluta del pleno. El alcalde ha resaltado en su discurso, ante un salón de plenos lleno de representantes de la sociedad civil y de las entidades y asociaciones municipales que "hace 20 días las ciudadanas y los ciudadanos de Burjassot decidieron en el libre ejercicio de su derecho al voto, dar de forma mayoritaria su apoyo a mi equipo y a mi candidatura, esa confianza se ve plasmada en lo que hoy se puede observar en este pleno. Doce representantes del Partido Socialista. Estoy enormemente agradecido por el respaldo de mis vecinas y vecinos, por la generosidad que han demostrado conmigo, y acepto la grandísima responsabilidad que mi ciudad deposita en mí con humildad y respeto, con ilusión y con orgullo, con muchas fuerzas y ganas infinitas de trabajar por y para Burjassot, por y para vosotras y vosotros".

El alcalde, que ha agradecido a todos los concejales, tanto entrantes como salientes, su compromiso con la ciudad y su trabajo por mejorar la misma, ha apuntado que "el pleno del ayuntamiento de Burjassot estará formado por seis formaciones políticas que estoy seguro, trabajaremos todos con el mismo objetivo, mejorar nuestra ciudad. Les doy las gracias ya de antemano a todos por el esfuerzo que van a realizar para que esto sea así, ya que desde el consenso y el diálogo, encontraremos puentes para que nuestra ciudad crezca. Los socialistas siempre hemos sido dialogantes, siempre hemos sido un partido de conformar gobiernos progresistas, y nosotros seguiremos trabajando en esa línea. Hay tiempo por delante para hacer proyectos de gobierno y equipos de trabajo".

También ha querido matizar que pese a que la responsabilidad de gobernar no es nueva para él, "lo que sí es nuevo es este escenario de una mayoría absoluta, un escenario en el que la humildad va a ser el principal eje de esta legislatura para gobernar con mis once compañeros. Humildad y coherencia, humildad y respeto, ya que si antes existía el dialogo, no sólo con otras fuerzas políticas, sino con los ciudadanos, ahora ese dialogo se verá multiplicado por doce, se verá aumentado a su máxima potencia, y la responsabilidad de gobernar estará en todo momento amparada por el recuerdo de la confianza depositada en nosotros y por el objetivo de cumplir nuestras metas".