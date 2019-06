Compromís pide que se prorrogue la exposición pública del PGOU de Alboraia

El Pleno del Ayuntamiento de Alboraia, en sesión ordinaria celebrada el día 21 de marzo de 2019 aprobó (únicamente con los votos del PSOE y del PP) la información pública del Plano General estructural y el Plan de ordenación detallada por un plazo de tres meses contados a partir del día siguiente de la publicación del acuerdo en el DOGV. La publicación se produjo el 18 de abril de 2019 y el periodo de exposición acabaría el 19 de julio de 2019.

Desde Compromís per Alboraia afirman "El periodo de exposición del PGE de Alboraia se ha caracterizado por ser un periodo extraordinario con dos procesos electorales (28 de abril y 26 de mayo), lo que ha hecho que las fuerzas políticas no hayamos podido estudiar la propuesta expuesta con el tiempo y dedicación que se merece, así como para trabajar y estudiar nuestras alegaciones. Además no se ha producido un proceso de participación ciudadana previo a la exposición pública del PGE, como nosotros consideramos que se tendría que haber hecho. Situación que hemos manifestado reiteradamente en las comisiones, en la Sectorial de urbanismo y en el plenario. Además la finalización del periodo de exposición pública coincide con periodo vacacional."

Basándose en todas estas razones, la coalición ha dirigido un registro de entrada al equipo de gobierno donde pide que "se proceda a la pròrroga del período de la exposición pública del PGE y POP por la falta de un proceso de participación ciudadana previo y por la indefensión que puede provocar".