El PSPV Alfafar reprocha al alcalde el retraso del Pla Edificant

El grupo municipal socialista ha reprochado al alcalde de Alfafar, Juan Ramón Adsuara, que en el pasado pleno volviera a prorrogar las obras del Pla Edificant, aprobado a mediados de 2017, y que concede la Conselleria de Educación. "Este nuevo retraso hará que los centros públicos no mejoren sus infraestructuras hasta al menos el año 2020", denunciaron.

"Ha habido una mala gestión política (del alcalde Juan Ramón Adsuara) porque no podemos pretender que un plan que lleva aprobado un año y un mes no se haya ejecutado", critica el concejal Rubén Martínez además de añadir que "debido a su mala gestión los centros educativos de Alfafar no se han podido beneficiar todavía del Plan Edificant, unas obras que mejoran la accesibilidad, el confort y la calidad del alumnado y del profesorado".

El PSOE insiste en que, a causa de este nuevo retraso, los centros educativos de Alfafar tendrán que volver a esperar para recibir los 3.345.662 euros que la Conselleria de Educación destinó al CEIP La Fila, CEIP Orba, el IES 25 d'Abil y el CEI Rabisancho.

Las obras que tendrán que esperar son, para el PSPV, "tan prioritarias y necesarias" como la mejora del edificio de infantil, el patio y el gimnasio en el caso del Orba. "En la Fila tendrán que esperar para ver como se repara la caldera, el pabellón deportivo, el sistema de calefacción y se instala un nuevo ascensor; el alumnado del 25 d'Abril también verá cómo se demora la reparación de la caldera y numerosos desperfectos en las aulas de ESO y Ciclos Formativos y los niños y niñas del Rabisancho esperarán hasta 2020 para ver como se reforman sus baños, cambian el pavimento del centro y se instala un nuevo ascensor", cita Martínez.

El grupo socialista lamenta que, debido "a la dejadez y la desidia" Alfafar sea "el último municipio de la Comunitat Valenciana en poner en marcha el Plan Edificant" y beneficiarse así de los más de tres millones de euros."Consideramos que el alumnado y el profesorado de Alfafar no tienen porque sufrir la mala gestión política del Señor Adsuara, y un plan aprobado a mediados de 2017, tendrá que esperar al menos hasta 2020 para poder ejecutarse, mientras tanto tendrán que seguir esperando las necesarias reformas de sus centros educativos", explican.