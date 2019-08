Las AMPA de tres centros piden un acceso seguro al IES Patacona por el Camí Fondo

Las AMPAS de los colegios públicos CEIP Ausiàs March, CEIP Cervantes y del Instituto de la Patacona han entregado este jueves, 1 de agosto, al Ayuntamiento de Alboraia 670 alegaciones al PGOU que está actualmente en información pública.

En las alegaciones presentadas, se pide que se incluya en el nuevo PGOU la construcción de un acceso seguro al instituto y a la Patacona por el Camí Fondo con acera y carril bici. Esta es una reivindicación histórica de las AMPAS "no solucionada por el ayuntamiento desde 2014 y una de infraestructura básica para el municipio porque instituto de la Patacona no tiene un acceso seguro para los peatones o ciclistas".

La AMPA del instituto, durante los años 2014 a 2019, ha realizado varias denuncias pero no se ha conseguido "ninguna mejora significativa al respeto". Además de estas denuncias que no han resuelto el problema, el 11 de diciembre de 2014 aportaron un manifiesto firmado por 1.465 personas del municipio donde ya se pedía la mejora del Camí Fondo para los peatones y ciclistas, pidiendo la construcción de un acceso seguro al Instituto y a la Patacona por el actual Cami Fondo.

Esta misma petición se volvió a realizar en 2015, 2016, 2017 y 2018 aunque las solicitudes tampoco atendidas. "Más bien lo contrario, se traslada o amenaza cada vez desde el ayuntamiento con la idea de denunciar a ciclistas y peatones que utilicen este camino", critican.

En las 670 alegaciones, se denuncia el estado actual del Camí Fondo su inseguridad para los usuarios, los alumnos del instituto, ciclistas y peatones, y se pide que se incluya en el PGOU como una infraestructura necesaria para garantizar un acceso seguro al instituto y mejorar la movilidad sostenible entre el pueblo y la Patacona. "Con esta infraestructura se ganarían muchos más usuarios transformándolo en un camino verde, ecológico y sostenible, reduciendo el tráfico de coches, más aún cuando existen alternativas para los coches por el polígono industrial", valora la AMPA.

Pero además, los centros educativos piden al ayuntamiento que restinga el acceso de vehículos motorizados y no de los ciclistas o peatones, y que se habilite el Camí Fondo en un único sentido de circulación, con acera con árboles y carril-bici y con un sistema de Iluminación. Desde estos colectivos, con sus ya 1.465 firmas más estas 670 alegaciones, afirman que el acceso más directo al instituto y la Patacona es por el Camí Fondo y que "no se puede sustituir por alternativas con otras necesidades como son las de ocio o pasear por la huerta, ni tampoco desviar al peatón o ciclista que va a la Patacona por el polígono o por el barranco, esta es una necesidad de movilidad sostenible y no de ocio".

Además, los centros consideran de "lógica aplastante" que se incluya el Plan de Movilidad Sostenible que está redactando el ayuntamiento esta necesidad y mejora de movilidad que firman 2.135 vecinos con las 1465 firmas presentadas y estas 670 alegaciones. "Mientras tanto con carácter de urgencia el ayuntamiento debe habilitarlo para mejorar su seguridad con un solo sentido de circulación y como mínimo un carril bici", demandan.