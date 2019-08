Un centenar de efectivos vigilarán la noche de los disfraces de Rafelbunyol

El delegado del Gobierno de Valencia, Juan Carlos Fulgencio, y el alcalde de Rafelbunyol, Fran López, se han reunido esta mañana con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad que trabajarán en la seguridad de las fiestas, prestando especial atención al dispositivo de la "Noche de Disfraces", con el objetivo de coordinar su acción y ultimar detalles.

Durante la reunión se ha analizado la seguridad de las fiestas populares de Rafelbunyol, prestando especial atención al operativo conjunto de la noche del próximo 6 de septiembre para garantizar el bienestar de las 10.000 personas que se espera asistan en la fiesta.

Un dispositivo muy similar al de años pasados, dado los excelentes resultados que va a tener, y que reunirá a más de 100 personas de diferentes Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

La gran novedad del dispositivo de este año se la habilitación de un Punto Violeta atendido por la Asociación Alana. Este punto, instalado en la calle Magdalena, vía principal del transcurso de la fiesta, ayudará a víctimas de cualquier tipo de agresión sexista. Su finalidad por lo tanto es la de concienciar, prevenir y disfrutar la fiesta bajo el respeto hacia las mujeres, libras de acoso y humillación machista.

El delegado del Gobierno ha felicitado en el Ayuntamiento por su trabajo en la lucha contra la violencia de género. Un trabajo que va más allá de la instalación de este punto de atención, puesto que la concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Rafelbunyol ha intensificado este año su campaña contra la violencia de género para prevenir las agresiones sexistas durante las Fiestas Populares y Patronales.

La campaña de concienciación ciudadana con el lema "No es No. Tengamos la fiesta en paz" va dirigida directamente al público objetivo, a sectores normalmente de difícil acceso como son la juventud o las personas que consumen con asiduidad alcohol e incluye la difusión de carteles, el reparto de vasos y servilletas de papel en establecimientos hosteleros de la localidad y las barras de las noches de fiesta con los teléfonos 016 y 112 acompañados de tres mensajes diferentes "Stop violencias machistas. No es No", "Como sea, donde sea y Cuando sea, No es No." y "Tengamos la fiesta en paz. No es No".

Además, dentro de esta, ayer tuvo lugar una jornada informativa, impartida por el agente de igualdad y una agente de la Policía Local, dirigida a las asociaciones y a los propietarios de los bares para que sepan cómo actuar ante la presencia de algún tipo de violencia machista.

A la reunión de hoy, la Junta Local de Seguridad ha repasado todas las funciones que los diferentes agentes implicados desarrollarán durante la noche de disfraces, tratante importantes aspectos como la seguridad, el tráfico, asistencia sanitaria, el acceso y salida de la población,€

Una Junta Local de Seguridad, presidida por el Subdelegado de Gobierno y el Alcalde de Rafelbunyol que ha contado con la presencia del Teniente de la Guardia Civil de Sagunto, Agustín Zafra, el subinspector de la unidad de la Policía Nacional adscrita en la Comunidad Valenciana, Carlos Sáez, responsables de la Unidad de Violencia de Género de Valencia de la Subdelegación de Gobierno, responsables de la Seguridad de Metro Valencia, el Intendente de la Policía Local de Rafelbunyol junto a la concejala de Igualdad, Alicia Piquer.