Silla subirá impuestos para cumplir la regla de gasto

El Ayuntamiento de Silla celebró anoche un pleno donde se aprobó el plan económico y financiero de 2019-20 en el que está previsto realizar una serie de recortes presupuestarios que ascienden a 520.000 euros para acatar el Plan de Ajuste al que está sometido el consistorio al arrastrar más de 5 millones de deuda.

Unos recortes de los que fueron informado los grupos de la oposición en la comisión informativa, según ha denunciado el PP públicamente. El portavoz popula, Nacho Ventura, ha criticado que «por la mala gestión del alcalde Vicente Zaragozá y su equipo de gobierno y por haber actuado de forma ilegal e irresponsable ahora somos los vecinos los afectados». Así afirman, para este año están previstos recortes por valor de 520.000 euros «que van a reducir partidas del presupuesto en áreas tan sensibles como Bienestar Social, Educación, Deportes, Cultura, Seguridad Ciudadana o Servicios Municipales», señala.

Ventura afirma que para el año 2020 «los recortes no van a cesar y así en ese plan presentado por Zaragozá y su equipo de gobierno figura otro recorte del presupuesto superior a los 320.000 euros». Y añade, que los vecinos, además, verán incrementada la presión fiscal con una subida de los impuestos municipales de casi 300.000 euros. «Ahora que parece que se avecina otro frenazo económico y que desde las institucio0nes deberíamos aliviar la presión sobre el bolsillo de los contribuyentes, el alcalde ha decidido aumentarla de manera significativa».



«No habrá recortes»

El alcalde de Silla, Vicente Zaragozà, asegura que el consistorio tiene heredada una deuda de más de 5 millones de euros «y lo que no vamos a hacer es dejar parada a Silla, dejar las facturas en el cajón sin pagar como hacían ellos y no dar los mejores servicios a la ciudadanía por la regla de gasto». Por eso siempre se produce un desajuste presupuestario que al final solventamos con varias subvenciones, los vecinos no van a sufrir los recortes», añade.

En cuanto al desajuste de esos 520.000 euros, Zaragozà afirma que se debe principalmente a la subida de salarios que aprobó el gobierno de Pedro Sánchez y los retrasos en los sueldos. El alcalde reconoce que se va a producir un incremento en algunos impuestos porque «sería de irresponsable no hacerlo. Yo quiero acabar con la deuda pero seguir dando servicios y para eso hay que trabajar con el dinero que tenemos , no con dinero prestado o dejando facturas enel cajón y si eso significa pagar 12 euros más de impuesto de matriculación de vehículos o 20 euros más del Ibi debemos hacerlo» .