Compromís pedirá que se declare la Emergencia Climática en Paiporta

El Grupo Municipal de Compromís en el Ayuntamiento de Paiporta ha presentado una moción para el Pleno ordinario de Octubre en la que se pide la declaración de Emergencia Climática en el municipio y la adopción de varios compromisos y objetivos por parte del Ayuntamiento. La moción incide en aspectos como los gases de efecto invernadero, las energías renovables, o el consumo responsable y de proximidad.

En palabras de Pep Val, portavoz de Compromís y concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, "durante la pasada legislatura invertimos en Paiporta 800.000 euros en medidas contra el cambio climático, pero esta moción va un paso más allá para tomar conciencia de la situación en la que nos encontramos como planeta y como sociedad, e incidir en ese debate en Paiporta".

Val explicó que "para esta legislatura ya teníamos programados diferentes proyectos apostando por la energía renovable y la autosuficiencia energética en los edificios municipales, pero el episodio de gota fría de las últimas semanas nos ha reafirmado más en la necesidad de llevar al Pleno esta moción lo antes posible. Los fenómenos climáticos extremos serán cada vez más habituales en un planeta cada vez más afectado, y es nuestra responsabilidad responder ya ante esta emergencia".

Además, Val recuerda que nuestros ecosistemas y su protección "no pueden ser una cuestión secundaria, sino un punto central del debate político y esto lo hemos tenido claro en Compromís desde el principio y lo hemos demostrado desde el gobierno, a pesar de los ataques de partidos cortoplacistas y populistas que todavía no han comprendido la emergencia en la que nos encontramos". Tal como señala, "no hay un plan B respecto al cambio climático, y la concienciación debe llegar desde todos los ámbitos, también el local".

La moción, que será debatida y votada por el Pleno, plantea la necesidad de asumir compromisos más ambiciosos respecto a las políticas que influyen en el medio ambiente, así como trabajar para informar y formar a la población sobre la grave situación en que nos encontramos inmersos. La propuesta recoge objetivos relacionados con el impulso de las energías renovables, la eliminación de las emisiones de gases de efecto invernadero, el fomento de un consumo responsable, sostenible y de proximidad, la adaptación del municipio a la nueva situación climática y sus fenómenos extremos, o la participación de la ciudadanía en todo este proceso, entre otros.