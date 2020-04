Las fallas de Burjassot hacen el pasillo a los campeones y las campeonas

"Con ellos en casa también venceremos, sin su ayuda esto no podría funcionar". Si recientemente publicaron un vídeo –"Gracias, héroes y heroínas"– en homenaje a los falleros y las falleras que por su trabajo se encuentran más expuestos al contagio del coronavirus, ahora los casales de Burjassot han editado un nuevo audiovisual dedicado "a los campeones y las campeonas de esta historia": los niños y las niñas de las comisiones. Ellos y ellas son "los otros héroes".

Después de superar mes y medio de confinamiento domiciliario, nadie mejor que "esos locos bajitos" –así los llamó el poeta Joan Manuel Serrat en una canción– viene mostrando con su actitud, "un día tras otro", el significado de la consigna "Yo me quedo en casa" para ayudar a paliar los efectos de la pandemia. "Se lo están currando", dicen madres y padres.

El nuevo vídeo de la Agrupació de Falles, "Hecho desde el corazón", recoge las fotografías y los nombres de sus grandes protagonistas durante el confinamiento. Como reza la vieja paremia, "no están todos los que son ni son todos los que están"; pero el mensaje de la agrupación fallera se muestra claro: "Ánimo a todo el mundo". Además la banda sonora de la cinta incluye célebres temas como "We are the champions" de Queen y "Color esperanza" de Coti Sorokin y Diego Torres.

"Hecho desde el corazón" se puede visionar, en abierto, a través del facebook de la Agrupació de Falles de Burjassot.