La llegada de Felipe González o el dj Jesús Borrás

No hay pregunta que responda Abelard Comes sobre sus fotografías más políticas que no vaya acompañada de una anécdota.

Otro de los primeros ediles longevos, el de Picanya, Josep Almenar: «A él le conocí cuando estaba en la Caixa, justo al lado del Consum donde yo trabajaba.», explica. De Carmen martínez, alcaldesa de Quart, «la tengo en fotos de cuando era una «xiqueta» , de concejala, la tengo embarazada...». Pero sin duda, una de las mejores anécdotas es cuando llegó Felipe González a Aldaia. «Como había tantos fotógrafos nacionales y yo soy pequeñín no podía hacerle foto, pero entonces Felipe entró en el coche y Vicent Boscá -edil de Cultura- me dijo, Abelard ven para el otro lado y le saqué una de mis mejores fotos».