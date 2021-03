Los versos de Estellés salen a los balcones de Burjassot

La Associació Cultural Bassot (estación número 6 de las 26 que conforman la Ruta Vicent Andrés Estellés del municipio) organizó la conmemoración del XXVIII aniversario de la muerte del escritor, cronista de ‘meravelles’ e hijo predilecto de Burjassot, su pueblo natal, en una ceremonia que, dada la actual crisis del coronavirus, no pudo reunir en un espacio físico personas.

No obstante la ‘crida’ en homenaje a «una voz poética incómoda y silenciada por el poder», además de salir a los balcones, se trasladó a las redes sociales con imágenes y textos del ‘fill del forner’procedentes no solo de Burjassot. Desde diversos puntos del mapa de la cultura homenajearon a aquel poeta para quien ·«no hay mayor honor que el de ser pueblo». También Estellés, como otra consigna, dejó escrito: «Si no és alegria / no vull poesia».

Con el lema «Omplim de versos els balcons i els carrers», la Associació Cultural Bassot agradeció la participación en el aniversario de «un vecino al que seguimos recordando, leyendo y, sobre todo, manteniendo vivo su amor por nuestro pueblo y nuestro idioma».