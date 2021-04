Després de quasi 400 dies d’estat d’alarma, de restriccions, de pors, de sofriments, i de soledat, sembla que es veu la llum al final del camí. Amb la gran anhelada arribada de les vacunes i les vacunacions massives d’aquests dies, tenim més a prop la normalitat del municipi i del nostre entorn.

Cada vegada són més les persones que coneixem de prop que per diferents motius, ja siga per treball, per pertànyer a un col·lectiu prioritari o simplement per edat, que ja estan vacunades. Aquesta circumstància genera un ambient d’optimisme que ja es comença a respirar pels carrers del poble. A poc a poc podem començar a pensar en un futur i en una vida com la que coneixíem abans de l’arribada de la pandèmia. No obstant això, cal ser prudents, i seguir respectant les mesures sanitàries marcades des de la Conselleria de Sanitat i l’estat espanyol.

Han segut moltes les conseqüències d’aquesta situació sanitària, les pèrdues personals i les econòmiques tal vegada són les més importants, però també hi ha d’altres, com les il·lusions trencades, moltes vegades aquesta crisi ens han privat de pensar en un futur, fer plans o posar en marxa projectes vitals, personals o laborals. Hem anat vivint el dia a dia, sense pretensions, donant el millor nostre en el present. Em pregunte, si amb tot açò haurem aprés alguna cosa. Sobretot a viure més a poc a poc, sense excessius anhels i valorant el realment important. En definitiva, viure l’ací i l’ara.

Mirant cap enrere, el primer record de l’inici de la pandèmia és el silenci dels carrers i la sensació de soledat. Precisament, al capdavant d’aquest sentiment han estat les persones majors, un dels col·lectius més afectat. Ara que ja gran part d’ells estan vacunats, esperem prompte tornar a veure’ls pels carrers d’Alfara passejant, saludant, i xarrant per les cantonades, com no pot ser d’altra manera en un poble típic valencià com el nostre.

La vida continua, i nosaltres, tant l’equip de govern com els treballadors i treballadores de l’ajuntament, hem seguit treballant, i seguirem fent-ho, per a millorar els nostres servicis. En tota aquesta pandèmia Alfara ha sigut exemplar en el seu comportament, aconseguint durant molt de temps ser de les poblacions de l’Horta amb menor incidència acumulada de la COVID19. Per això, volem agrair a tots els veïns i veïnes el seu comportament. Seguirem esforçant-nos per un present i un futur millor.