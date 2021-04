Más de 5.000 personas ya se han vacunado en el punto de Xirivella

Tras la reordenación de los puntos de vacunación masiva, habilitados por la Conselleria de Sanidad, en colaboración con los ayuntamientos, el polideportivo de Xirivella ha quedado reservado para las dosis que ha de recibir la población del municipio, así como las de Alaquàs, Aldaia (antes en Mislata) y Silla, después de que Catarroja, Massanassa y Beniparrell hayan pasado a la Ciudad de las Artes y las Cuiencias, tras la protesta de los respectivos consistorios.

Desde su puesta en funcionamiento, el pasado 19 de abril, el polideportivo ha estado en funcionamiento cuatro jornadas, en las que se ha citado para recibir la vacuna a 2.690 personas esta semana y una cifra similar la semana anterior. En esta instalación trabajan en dos turnos 60 personas de la conselleria. Además, el consistorio tiene un dispositivo municipal y de Protección Civil de refuerzo en los controles de entrada y salida, y logística.

El pabellón deportivo tiene una capacidad para 3.600 vacunas diarias, a una media de 300 personas por hora, 12 horas al día. No obstante, no está actuando a ese ritmo por no disponer la Generalitat Valenciana, por ahora, de ese volumen de vacunas.

El Ayuntamiento de Xirivella ha habilitado tres espacios de aparcamiento para 500 vehículos aunque, hasta ahora, en las horas punta confluye un centenar. También ha habilitado una serie de carpas en la zona de entrada como protección del sol y ante la lluvia, que suman 36 metros lineales de cobertura.

Sin práctica deportiva

Para albergar este punto de vacunación, Xirivella ha eliminado la actividad deportiva en el pabellón durante los meses que dure el proceso (en las instalaciones exteriores sí que se practican distintas disciplinas) y ha reubicado equipos en otros centros como el pabellón del instituto. En cuando a las competiciones, fuentes municipales indican que el área de Deportes las ha concertado con otros municipios cercanos.