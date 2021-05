Compromís per Paterna ha instado al ejecutivo socialista de la localidad a que ejecute el portal de gobierno abierto para que de esta manera el municipio vuelva a ser un referente en Participación y Transparencia. Al hilo de esta petición la concejala Neus Herrero ha querido manifestar que “la propuesta de creación de un portal de gobierno abierto fue aprobada en el plan actúa con financiación de Europa siendo una de las propuestas más votadas del objetivo temático de implantación y acceso de la ciudadanía a las nuevas TIC, es por esta razón que pensamos que no podemos estar más tiempo sin que tengan al alcance esta herramienta”.

“La estrategia de gobierno abierto fue aprobada en el plan Actúa en junio de 2017 con un presupuesto total de 67.400 euros para sacarlo adelante en varios años. La estrategia contemplaba la creación de un portal de gobierno abierto que integrara un portal de Transparencia propio, un portal de Asociaciones, un apartado de Órganos de Participación (Consejos Sectoriales, juntas de barrio...), un Portal del Voluntariado y por supuesto una web para llevar a cabo consultas a la ciudadanía y presupuestos participativos. Además, el diseño del Portal, elaborado por la concejalía de buen gobierno y transparencia cuando Compromís estaba en el gobierno, contemplaba un Portal de datos abiertos con un Visor Presupuestario para que los vecinos y vecinas de Paterna conocieran de manera sencilla y pedagógica en qué servicios se gastaban sus impuestos”, recuerdan desde Compromís per Paterna.

“Tres años después no sabemos qué ha pasado con el proyecto. Y eso que con la financiación de Europa supondría un gasto ínfimo para el Ayuntamiento. Eso sí, ya estamos acostumbrados al hecho de que los proyectos aprobados y votados por la ciudadanía no se lleven a cabo, incluso los propuestos por los técnicos, mientras se hacen los que no ha votado nadie de manera totalmente arbitraria y que muchas veces incluso no cumplen los objetivos del plan Actúa y son rechazados por Europa”, destaca Neus Herreo.

La misma concejala informa para concluir que “si no se gastan los 20 millones de euros cofinanciados por Europa, estos se perderán y el ayuntamiento será penalizado. No entendemos por qué el Ayuntamiento no sigue la hoja de ruta marcada que incluía un seguimiento por parte de la ciudadanía del mismo plan, ni el pasotismo existente, puesto que nunca se ha hecho, ni el oscurantismo patente alrededor de todo lo relacionado con el plan Actúa. Esto es una muestra más de un gobierno que gestiona y gobierna de espaldas a la ciudadanía, Paterna no merece esta carencia de transparencia y participación por parte de un equipo de gobierno”.