Caixes niu en el paratges de l’Horta i en Sinarcas

La Societat Valenciana d’Ornitologia (SVO) de Burjassot no desistix en el seu afany d’invitar a la ciutadania a participar en activitats de divulgació científica i de sensibilització ambiental. En esta ocasió, l’entitat va organitzar dos triples eixides «Observa, classifica i aprén» (OCA) per distints paratges de l’Horta i, dins del seu projecte Monau de caixes niu, amb una excursió a Sinarques.

En la zona forestal d’esta localitat de Utiel-Requena, la SVO revisà les 70 caixes niu que ja hi tenia instal·lades i constatà que «en 24 d’elles, un bon percentatge, les aus comencen a construir els primers nius, alguns ja acabats i inclús amb ous». Els seus ocupants: mallerengues carboneres, mallerengues xicotetes i capellanets. A més el col·lectiu conservacionista col·locà noves caixes niu que elaborà i donà per a la causa l’alumnat del col·legi L’Encarnació de Sueca. En total, 42. Amb esta donació, la SVO ja disposa de 112 caixes que «serviran per a estudis científics i de conservació de l’avifauna forestal sinarquenca».

Quant a les rutes per l’Horta, la Societat va fer dos eixides d’albirament. L’última es dugué a terme pel parc de la Rambleta a València, la marjal de Rafalell i Vistabella a la Pobla de Farnals i la marjal dels Moros a Puçol. Dies abans l’itinerari per a l’observació ornitològica passà pel barranc del Carraixet, el parc de la Canaleta a Mislata i l’Albufera. En la visita a la llacuna, els participants tingueren ocasió de conéixer el Centre d’Interpretació del Racó de l’Olla, on «es realitzen programes d’informació, interpretació del patrimoni i educació ambienta dirigides als centres escolars, a la població local i al turisme».