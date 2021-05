Amb major expectació que altres anys pel desig de retrobament causat per la pandèmia, i en un acte carregat d’emotivitat, va lliurar ahir l’Institut d’Estudis Comarcals (Ideco) de l’Horta Sud els seus guardons anuals a dues persones referents en la comarca pel seu treball per la normalització lingüística: el rector Vicent Cardona i la mestra Conxa Romero. La sala cívica del Mercat de Torrent va acollir l’acte on representants dels principals moviments comarcals acudiren per a reivindicar la identitat de l’Horta Sud.

La festa començà amb unes paraules de l’alcalde amfitrió, Jesús Ros, que obrien més d’un any sense activitat de l’Ideco. De fet, la institució va haver de viure de forma telemàtica el lliurament del premi atorgat per l’Institut Ramon Muntaner, que també va estar present al final de la gala d’ahir.

Abans d’homenatjar als protagonistes de la festa, l’Ideco va fer el lliurament del XXIV Premi d’Investigació 2020 a Santi Ferrandis. També es va presentar el llibre «Les alqueries de Picanya», que és el treball guardonat en la convocatòria 2019, amb paraules del seu autor, Ximo Vila-Belda.

La mestra Conxa Romero va rebre el premi de mans del president de l’Ideco, Alfred Ramos, després que Adela Costa, fundadora de l’Escola Tramuntana, explicara la seua trajectòria. Romero va formar part d’aquell projecte educatiu pioner de l’ensenyament en valencià, que es va desenvolupar en un xalet del Vedat de Torrent, i posteriorment formà part dels primers equips docents de La Nostra Escola Comarcal.

El segon guardonat va tindre una presentació a càrrec de l’expresident de l’Ideco, Rafael Roca, qui va recordar el pas de Vicent Cardona per la parròquia de la Mare de Déu de l’Olivar d’Alaquàs durant més de 20 anys, i per l’actual de Sant Cristòfor de Picassent, a més d’haver dirigit la revista Saó. La directiva Presen Sena va fer-li el lliurament del premi.

Per a tancar, a banda de les paraules de la presidenta de la Mancomunitat, Eva Sanz, el president de l’Ideco Alfred Costa avançà alguns dels projectes futurs de l’organització com el Congrés d’Història Comarcal i el Primer Congrés de Centres d’Estudis Locals, que pretén visualitzar la tasca investigadora en els pobles.

Ramos va aprofitar també per a anunciar que la seua etapa s’acaba i que en la tardor una assemblea haurà de triar una nova direcció per al que va ser el primer institut d’estudis del territori autonòmic valencià.