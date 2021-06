El Silla alevín de atletismo se cuelga la plata y el bronce

Las chicas consiguieron un magnífico segundo puesto y los chicos fueron terceros, todo ello co el handicap de no poder puntuar en la prueba de pértiga, ya que las instalaciones de Silla no cuentan con el módulo de esta modalidad para poder entrenar.

A nivel individual destacar las victorias obtenidas por las chicas, Laura Sánchez en 2.000 marcha e Iris Cervera en longitud, y por los chicos, David Rozalen en 60 m.l. Xavi Domenechen 500 m.l. y Efren Hernández en 2.000 m.l. y en el relevo 4x60 m.l.

Los segundos puestos de Alba García en 1.000 m.l. Candela Vila en 60 vallas. Adriana Fernández en lanzamiento de martillo, Ruben Rozalen en longitud y Gonzalo Álvarez en disco.

Y los terceros puestos de Candela Vila en 60 m.l. Adeiana Fernández en peso, Xavi Domenech an altura y Andreu Herreros en 2.000 m.l.

Oro y bronce en cadetes

En el Campeonato Provincial cadete el club de atletismo Silla también gozó de una magnifica representación con Alicia González, que consiguió la medalla de oro en los 1.000 metros lisos con una buenísima marca de 2.55.85, y la acompañó en el pódium su compañera de club Lucía Gil, que ocupó la tercera posición.