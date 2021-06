Ros recrimina al PP de Torrent que rechace rellenar la cantera

El plan del Ayuntamiento de Torrent para restaurar la Serra Perenxisa rellenando la cantera, que durante décadas le provocó un gigantesco agujero, ha topado de salida con la oposición de algunos colectivos vecinales de la zona y del Partido Popular.

Como ya informó Levante-EMV, el proyecto consiste en tratar de devolver a la sierra su aspecto original por medio de un proceso que durará unos 50 años y en el que se utilizarán residuos inertes. Económicamente, se autogestionará ya que las empresas que viertan los áridos, pagarán por ello. A falta de realizar todos los estudios necesarios, esta es la solución por la que ha optado el equipo de gobierno, que tendría el respaldo del Consell Rector de la Serra Perenxisa, donde están representadas entidades ecologistas y vecinales, entre otras.

Miedo a los vertidos

No obstante, entidades vecinales como Falda de la Sierra o Corral del Colero, situadas en núcleos junto al paraje afectado, rechazan esta opción porque supondrá el paso de camiones, al menos durante 50 años, entre otros factores. El presidente del segundo colectivo, Juan José García, critica además quela entidad no ha sido convocada oficialmente para conocer el proyecto, a pesar de haber participado sus dirigentes activamente hace una década en las propuestas que se estudiaron. «Con el anterior gobierno, se pretendía rellenar solo la mitad, hacer un lago y una zona lúdica, con la que estábamos de acuerdo. Después entró un nuevo gobierno y todo se paralizó. Ahora, posiblemente porque hay fondos europeos que podrían llegar, se anuncia otro proyecto», indica, además de criticar que la restauración se realice «a base de pasar camiones otra vez, con lo que hemos luchado para que se cerrara la actividad». García también teme que no exista el suficiente control, a lo largo de los 50 años que se calculan para el proceso, y acaben en la sierra vertidos materiales no autorizados «por lo que más que una regeneración sería un vertedero, como tantos otros que hay». La AVV Corral del Colero está a la espera de una reunión con el concejal del área, a la que convocará a otros colectivos «para que unan» a su causa.

Las dos entidades vecinales acudieron hace unos días a un acto convocado por el Partido Popular en la cantera, en la que la portavoz Amparo Folgado y el edil José Gozalvo, concejal de Medio Ambiente en la etapa del PP, abogaron por una restauración natural de la sierra, visto el resultado de los últimos 10 años sobre cómo se ha regenerado la vegetación.

Al respecto, el alcalde de Torrent Jesús Ros criticó ayer que «más que una propuesta seria, el planteamiento del PP es una ocurrencia» además de lamentar que el principal partido de la oposición cuestione un plan que «todavía es una idea que tardará en ejecutarse». Ros insistió en que los estudios previos se hicieron en la etapa del PP , que presidía el Consell Rector de la Serra Perenxisa cuando se sentaron las bases. «Pero ahora, como estoy en la oposición, no me sirven y me voy con otros actores que no son los miembros del consejo, para pedir otra cosa», criticó rl alcalde.

Respecto a las entidades vecinales, Ross recordó que se ha encargado un plan de movilidad, como paso previo, que determinará los accesos, «por lo que no está establecido que los camiones tengan que pasar por el mismo sitio que ahora».

Por su parte, el portavoz socialista Andrés Campos indicó que la propuesta de rellenar la cantera era una de las cinco que se pusieron encima de la mesa en el Consell Rector en la etapa del PP en el gobierno local y «precisamente la que ahora ellos están defendiendo es la que se descartó».

Para Campos, «el PP actúa como si no hubiera gobernado nunca y defiende que dejar las cosas como están es la forma de solucionar los problemas, cuando de esa forma no se solucionan sino que se enquistan».

Torrent abre el proceso para llevar agua potable a Montehermoso

El Ayuntamiento de Torrent ha abierto el plazo para la presentación de proyectos para llevar el agua potable hasta la colonia Montehermoso.La empresa mixta Aigües de l’Horta será la encargada de gestionar el proceso para integrar en la red general de abastecimiento. Para ello se ejecutará una nueva tubería de conexión que permitirá unir este núcleo con el resto de la red hidráulica de Torrent, lo que mejorará tanto el caudal como, sobre todo, la calidad de agua. La actuación un presupuesto de licitación de la obra de 216.593 euros, IVA incluido, y consiste en una canalización de 200 mm de diámetro y casi un kilómetro de longitud, que parte del colegio El Vedat y finaliza a la entrada de la urbanización, en la calle Loyola, en paralelo al Canal Júcar-Turia.