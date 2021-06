Moncada i Aemon impulsen una Entitat de Gestió i Modernització en el Parc Empresarial Moncada II

L’Ajuntament de Moncada i l’Associació Empresarial de Moncada, Alfara del Patriarca i Nàquera (AEMON) celebraren recentment una reunió per a parlar sobre la constitució d’una Entitat de Gestió i Modernització (EGM) en el Parc Empresarial Moncada II. A l’acte assistiren l’alcaldessa de Moncada, Amparo Orts; el regidor d’Indústria, Agustín Sales; el president d’Aemon, Paco Camps, i diversos representants d’empreses d’este parc industrial. També va estar present la gerent de l’Associació d’Empreses del Polígon Industrial de Rafelbunyol (AEPIR), que va donar a conèixer la seua experiència i coneixement sobre els tràmits de creació de les EGM. Durant la reunió es varen detallar els beneficis i oportunitats d’afrontar aquest procés de transformació cap a la figura jurídica d’EGM, creada per a impulsar la millora de la qualitat del sòl industrial i afavorir l’arribada d’inversions a través de la col·laboració públic-privada.

Amparo Orts va destacar que la creació d’esta EGM «va a suposar un important i molt necessari pas per a l’adaptació dels parcs industrials a la Llei 14/2018 de gestió, modernització i promoció de les àrees industrials de la Comunitat Valenciana». «Necessitem dur a terme aquesta valent aposta cap a una cultura de la gestió de qualitat de les àrees industrials, i hem de treballar conjuntament tant les empreses com l’ajuntament per tal d’aconseguir espais competitius amb el fi de garantir riquesa i treball, ja que millorant els parcs industrials contribuïm a la recuperació econòmica dels municipis», va assegurar l’alcaldessa. Orts va destacar que les EGM «són un clar exemple dels beneficis que reporta la col·laboració públic-privada en la millora de les infraestructures i serveis en les àrees empresarials». «El compromís de l’ajuntament és el de total col·laboració amb les nostres empreses per a assolir un procés amb totes les garanties», va afirmar Orts.

Per la seua part, el president d’Aemon, Paco Camps, va destacar que amb les EGM «s’incrementa la professionalització de la gestió dels parcs empresarials i s’obri una oportunitat d’implantar serveis de valor afegit que beneficiaran a la competitivitat de les empreses». Camps també va afirmar que les associacions empresarials que vullguen estar a l’avantguarda «han de ser pioneres i no quedar enrere, i per tant han d’afrontar la constitució d’una EGM».

La creació d’esta EGM ha de ser ara aprovada tant pels propietari del sòl com pel ple de l’ajuntament, i s’establirà el marc de compromisos i les competències entre ambdues parts. També es signarà un conveni de col·laboració entre l’ajuntament i l’EGM per a desenvolupar accions de manteniment, millora i modernització de l’àrea empresarial.