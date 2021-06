Algunos miembros de la recientemente creada Plataforma No +By pass, formada por asociaciones ecologistas y vecinales de la comarca de l'Horta han acudido hoy al acto de presentación de la licitación de la ampliación del by pass para exigir al ministro Ábalos la paralización de la ampliación del by pass, que supondría en la práctica la duplicación de los carriles existentes, porque es un proyecto que apuntala y amplifica un modelo de transporte peligroso para el medio ambiente y el clima, puesto que supondría un aumento exponencial de las emisiones contaminantes y de efecto invernadero y la destrucción de centenares de hectáreas de huerta productiva.

La apuesta del Ministerio por la ampliación de esta autovía contraviene los compromisos que el Gobierno ha adquirido en la Ley de cambio climático. El ministro sabe que el Plan estatal de infraestructuras vigente prohíbe duplicar infraestructuras viarias, puesto que apuesta por la reducción de vehículos y el trasvase de las mercancías al ferrocarril. El plan solo exceptúa los proyectos que mejoran la seguridad, y a este subterfugio se ha acogido el ministerio para querer duplicar en la práctica una autovía que no necesita estas obras. El proyecto plantea separar el tráfico de largo recorrido y el de corto, lo cual implica reducir y dificultar las salidas de la vía y hacerla más impermeable.

La ampliación del by pass se planteó con unas previsiones erróneas de aumento del tráfico, que por supuesto no se han cumplido. El proyecto se originó en los años de la burbuja inmobiliaria, con unas previsiones de crecimiento continuado de un 1,5% anual entre 2009 y 2033, ignorando los datos reales que publica anualmente el ministerio, que ya mostraban que el tráfico había sido descendiendo cada año, entre 2008 y 2013, a causa de la crisis. El estudio del tráfico de 2008 preveía un volumen de 125.000 vehículos diarios para 2018, y en 2021 se han contabilizado 40.000 vehículos menos. Tampoco se tuvo en cuenta la situación de emergencia climática que ya entonces existía y que hoy es todavía más evidente y acuciante.

Para Sara Navarro, de Fridays for Future, organización integrada en la plataforma, “Es una irresponsabilidad que el ministro apuesto por un modelo que ya se cuestiona en toda Europa sin tener en cuenta que el que hace falta es un plan para reducir mercancías por carretera y transferirlas al ferrocarril, puesto que en España solo van por ferrocarril el 4% de las mercancías, mientras que en Europa son el 18%”.

Guillem Tordera, de la Alianza por la Emergencia Climática de Paterna, l'Eliana y San Antonio, también miembro de la plataforma, afirma que “las previsiones del ministerio eran erróneas y Ábalos las ha estado manteniendo todavía sabiendo que el tráfico está estabilizado. Hay que hacer una buena gestión de la velocidad, como pasa en todas las circunvalaciones, pero no en la de València. Además, hay que reducir la cantidad de vehículos, especialmente de mercancías, y trasvasarlos al ferrocarril”.