Concert en homenatje a Guillem Agulló

burjassot. «El món està ple de Guillems, entre tots aconseguirem grans avingudes per a la llibertat». Talment com estava previst per a l’entrada de l’estiu, el poble de Burjassot, de la mà de l’Associació Cultural Bassot, homenatjà la memòria del jove ‘maulet’ i antifeixista Guillem Agulló i Salvador amb un concert en el XXVIII aniversari del seu assassinat a mans de la barbàrie. L’homenatge, amb el lema «Guillem, nosaltres no t’oblidem», es féu extensiu a totes les víctimes de l’abús i de la intolerància. El Cor de l’Eliana –que obrí el recital–, el cantautor Pau Alabajos i el grup de folk El Diluvi –que baixà el teló– posaren la música i els versosen la Casa de la Cultura de Burjassot el dissabte. vicent ruiz sancho. burjassot