'Guerra' de vídeos del gobierno de coalición de Moncada

Un equipo, según la Real Academia Española (RAE) es un grupo de personas que actúa de forma coordinada y organizada por un asunto común. El equipo de gobierno de Moncada, formado por el PSPV y Compromís, va en la misma dirección pero por dos carriles diferentes. Las redes sociales lo demuestran y es que las cuentas del Ayuntamiento de Moncada están llenas de vídeos de concejales de una y otra sigla defendiendo sus áreas de gobierno. Pero diferencian cada anuncio y cada acción: Esto es de Compromís. Esto es del PSPV.

Una especie de 'guerra' de vídeos que se publican uno tras otro en la misma cuenta, la del ayuntamiento. El único contenido que se ha hecho conjuntamente en este último mes es un vídeo en el que salen ediles de ambas formaciones recitando a Estellés, con motivo del cententario del nacimiento del poeta.

No hay mención al gobierno sin nombrar también al partido al que pertenecen, un símbolo de la competencia directa que se hacen unos y otros en un mismo equipo de gobierno. Tanto es así que las informaciones municipales remitidas a los medios de comunicación son por separado y los asuntos no se 'venden' como acciones del ayuntamiento, sino como mejoras de la concejala de Compromís o la alcaldesa del PSPV. Son un equipo (o eso es lo que se supone) pero actúan por separado.

Un pacto 'in extremis'

Estos gestos dejan entrever que la relación diaria no es la mejor, aunque el pacto de gobierno hasta ahora se ha mantenido estable y no ha atravesado ninguna crisis importante, al menos en la esfera pública. Desde el inicio, el pacto de gobierno no fue fácil de conseguir. Tras las elecciones municipales de mayo de 2023, las urnas arrojaron unos resultados muy ajustados que permitían al PSPV gobernar en minoría.

Sin embargo, la alcaldesa Amparo Orts (PSPV) no quiso repetir la experiencia de estar en minoría y cedió un año de alcaldía a Compromís, con Álvaro Gonzalvo a la cabeza para formar gobierno en coalición. El anterior mandato, gobernar en minoría socialista supuso un problema para la alcaldesa a la hora de aprobar algunos asuntos precisamente por la fuerte oposición de Compromís y los debates importantes que se veían en cada pleno.

Finalmente, la tranquilidad y seguridad de obtener un gobierno progresista con mayoría absoluta con 11 escaños frente a PP, Vox y Cs, (suman 10) tras un mandato convulso donde el gobierno socialista no pudo sacar adelante los últimos presupuestos -estaban prorrogados desde que en 2020, se firmaron un acuerdo con Cs- fue una de las claves para aceptar un turno de alcaldía, tal como ya contó este diario en su día.

