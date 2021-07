La Piscina d’estiu d’Aldaia s’omplia de rialles d’un centenar de veïns i veïnes el passat divendres 2 de juliol a la nit amb la primera jornada de Nits a la Lúdica. Una proposta d’oci cultural i segur que, durant els mesos de juliol i agost, Aldaia gaudirà amb una programació que uneix comèdia, improvisació teatral i música.

Com no podia ser d’una altra manera la vetlada inaugural va córrer a la mà del talent local, amb en primer lloc, el talent del ballarí de dansa urbana Alberto Peréz (@albertprince97). L’aldaier estrenava la primera sessió de Micros Oberts emmarcada a les Nits de la Lúdica. I amb una de les insignes artístiques de la localitat, la companyia d’Improvisació Factorympro donava el tret d’eixida a un cicle per a tots els gustos i edats. Més d’una hora d’improvisació en el que la participació del públic va ser protagonista.

Els aldaiers que formen Factoryimpro tornaran a sorprendre el públic adult el pròxim dimecres 28 de juliol i el 13 d’agost a les 22:00 hores, però també podrem gaudir del seu enginy els dies 6 i 20 de juliol en un espectacle dirigit als més menuts. En estes dues edicions especials dins del programa, Nits a la Lúdica Kids, l’espectacle s’avançara a les 21:30 hores. Per a la resta de nits les portes s’obriran a les 21:00 hores, a les 21:30 hores gaudirem del talent dels veïns i veïnes als Micros Oberts i a les 22:00 hores començarà l’espectacle.

El cicle continuarà amb més talent de casa, demà divendres 9 de juliol, el monologuista i aldaier, Rafa Alarcón estarà a l’escenari de les Nits a la Lúdica. La següent cita serà amb la còmica Patricia Espejos divendres 16 de juliol. De posar la nota musical s’encarregaran Novembre Elèctric el dia 23 de juliol, Esther, el 7 d’agost i Sierra Leona el 20 d’agost. El cercle tancarà amb més rialles amb la valenciana Carol Tomàs el 27 d’agost.

Totes les actuacions aniran precedides per les sessions de micros oberts en els aldaiers i aldaieres compartiran el seu talent amb la resta de la localitat.

«Hem centrat esforços en aconseguir un cartell paritari que aposta per artistes locals. Un cartell que convida a un públic divers a gaudir de les nits d’estiu amb un oci saludable i segur.», explica Marta Romeu, regidora d’Educació i Instal·lacions Esportives.

Durant totes les actuacions, el servici de cafeteria estarà disponible per als assistents. També està permès l’accés de menjar, però queda restringit l’entrada amb begudes. A l’accés, el públic podrà arreplegar un got de plàstic reutilitzable amb l’objectiu de convertir este cercle en un esdeveniment lúdic i respectuós amb el medi ambient.

«Som conscients que este tipus d’iniciatives, generen grans quantitats de residus plàstics per això l’alternativa dels gots gratuïts i reutilitzables redueix l’impacte en el medi ambient», afig Romeu.

L’ús de mascareta obligatori, l’aforament limitat, la distància de seguretat limitada per les taules i la localització a l’aire lliure fan de les Nits a la Lúdica una alternativa d’oci segur per a la localitat i els pobles veïns.

«Hem viscut un any molt dur en el que la ciutadania no ha pogut gaudir d’oferta cultural o d’oci per això una vegada la situació començava a revertir-se vàrem tindre l’obligació de posar-se a treballar per donar-los alternatives segures i econòmiques», assenyala Romeu.

La peculiaritat del cercle és sens dubte la localització, la piscina d’estiu d’Aldaia. Un espai emblemàtic en els estius del veïnat del qual ara també podran gaudir com escenari d’espectacles culturals, a la fresca i per a totes les butxaques. Les entrades tenen un preu de 3 euros i poden aconseguir-se a través de notikumi.com o a la taquilla abans de començar l’espectacle.