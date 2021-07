L’IES Comarcal ja té l’acreditació per als programes Erasmus+ durant set anys

Seguint la línia d’europeïtzació del centre educatiu, l’equip de Projectes Europeus de l’IES Comarcal de Burjassot ha anunciat a la resta de la comunitat educativa que l’institut ha obtingut l’acreditació per a poder participar en els Programes Eramus+ durant un període de set anys. Haver obtingut aquesta acreditació garanteix al Comarcal continuar participant en els programes de mobilitat de l’alumnat, en col·laboració d’altres centres europeus i també la formació del professorat a l’estranger al llarg els pròxims set anys.

Per a l’equip de treball de l’IES Comarcal, «aquesta acreditació ha suposat, en el marc d’un curs especialment complicat, una dosi d’energia i optimisme que ha sigut molt ben acollida». «Esperem que de molt bons fruits i siga una oportunitat de creixement i d’aprenentatge per a la comunitat educativa», valoren.

D’altra banda, l’IES Comarcal ha estat desenvolupant, durant els últims dos anys, el projecte Erasmus+ KA 2 Young people and urban citizenship: urban chances and challenges, basat en les ciutats intel·ligents i sostenibles. El Comarcal ha treballat amb països com Alemanya, Finlàndia, Estònia i Itàlia. La duració del programa era de dos cursos (2019- 2021) però, amb la situació sobrevinguda a causa de la pandèmia, el projecte s’ha prorrogat al pròxim curs.

Encara que l’alumnat participant en el projecte ja ha pogut realitzar algunes de les mobilitats (en concret les d’Alemanya i Finlàndia) la resta va quedar interrompudes al març de 2020, a causa de la situació sanitària. Malgrat això, tot l’equip de l’IES Comarcal implicat ha continuat treballant i s’han realitzat diferents activitats que han permés mantindre viu el projecte, des de videoconferències fins a presentacions i trobades telemàtiques, a més del treball intern que s’ha dut a terme en cada país. Tot aquest nou plantejament de treball basat en la telemàtica ha suposat un gran repte, tant com per a l’alumnat com per als professors implicats.