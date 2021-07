L’èlit valenciana dels escacs es troba en Torrent per l’autonòmic

La nova edició del Campionat Autonòmic d’Escacs, organitzada per «la Federación de Ajedrez de la Comunidad Valenciana (FACV)», compta amb la participació de huit jugadors professionals que opten a convertir-se en el pròxim representant de la Comunitat Valenciana al campionat nacional d’escacs.

La competició, que es disputa a la sala cívica de l’Àntic Mercat de Torrent del 15 al 18 de juliol, se celebra amb un protocol anticovid estricte: tots els jugadors utilitzen la mascareta FFP2 i abans de cada partida es pren la temperatura de cacadascun d’ells.

Tots els participants han arribat al torneig amb un gran nivell de preparació després d’haver superat una sèrie de fases prèvies, el campionat provincial o juvenil, o d’haver sigut seleccionats al ranking internacional.

Així doncs, entre els jugadors es troba Antonio Granero, que compta amb llarga trajectòria nacional e internacional; Jaime Balmaña, del Club d’Escacs Monteolivete i actual campió autonòmic; o el campió d’Espanya de veterans, Luis María Campos.

A més, Luís Barona, director esportiu de la federació autonòmica i director tècnic del torneig destaca la participació de «dues joves promeses». Així doncs, Santiago García y Marc Carbonell són els dos aspirants més joves de la competició amb tan sols 17 anys. Tots dos són campions juvenils i perteneixen al Club d’Escacs Xeraco.

«Els escacs és un esport, i per tant és salut i oci, i a més, té un gran valor educatiu i ja compta amb suport institucional», afirma Barona, qui també destaca el caràcter inclusiu de l’esport. «Juga gent de totes les edats, tant petits com majors, és bonic vore’ls jugar junts», destaca. Barona opina que aquest tipus de tornejos, junt a la difusió als mitjans de comunicació i les retransmisions online a plataformes com ‘chess24’ «apropen els escacs a la gent».

«Des de que va eixir la sèrie ‘Gambito de Dama’ els escacs tenen més repercusió, estan a la boca de tot el món», asegura el jugador Marc Carbonell. Barona afegeix que la sèrie ha aconseguit reconèixer a les dones professionals d’escacs, encara que assegura que des de la Federació continuen treballant per apropar les dones a aquesta pràctica.

A més, una vegada finalitze el torneig autonòmic, Torrent continuarà sent el «bressol dels escacs» durant el mes de juliol. Així doncs, la setmana del 19 al 25 de juliol l’Antic Mercat acollirà la celebració del torneig internacional. «Cada any traslladem el torneig a un lloc diferent. Aquest any es celebra a Torrent perquè ‘l’Open Internacional’ es disputarà també en aquesta sala», explica el director esportiu de la FACV.