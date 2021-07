La primera semana del nuevo toque de queda en l’Horta deja 126 multas

La veintena de municipios de l’Horta donde la Generalitat impuso el toque de queda para atajar el repunte de contagios ha cumplido su primera semana de restricción de movilidad nocturna. En estos siete días, la Policía Local y Nacional ha levantado un total de 126 propuestas de sanción por estar en la calle sin motivo justificado entre la 1 y las 6 de la mañana.

Xirivella es con treinta denuncias el municipios que más infracciones ha registrado en esta primera semana de toque de queda. 28 multas han sido impuestas por la Policía Local solo este viernes, sábado y domingo, mientras que agentes del cuerpo nacional han levantado dos actas.

En Mislata, desde el comienzo de las restricciones de movilidad nocturna, solo ha habido 15 actas de sanción formalizadas por la Policía Local, y ocho por la Nacional. Se han incrementado los servicios policiales un 50% en turno de noche, reforzándose especialmente en fin de semana.

En Aldaia, se han interpuesto cinco denuncias, todas el pasado sábado. Por lo demás, sin noticias de botellones ni reuniones de jóvenes para la intervención.

En Alaquàs, desde la reinstauración del toque de queda se han incoado 15 denuncias a particulares y una a un establecimiento comercial. De ellas trece corresponden al fin de semana.

Silla ha registrado siete denuncias en otros tantos días, aunque cuatro de ellas se han contabilizado durante el fin de semana. Además, los agentes de Policía Local han impuesto cuatro multas por botellones, estas entre semana. También se ha sancionado a siete locales por incumplir horarios.

En Picassent únicamente se ha contabilizado una única sanción y ha sido por celebrar un botellón en la calle.

En Catarroja, la Policía Local solo ha tenido que abrir tres propuestas de sanción por incumplir el toque de queda, curiosamente ninguna durante el fin de semana. Los agentes no han detectado botellones callejeros al intensificar los controles sobre ellos.

Quart de Poblet, Picanya y Benetússer son los dos únicos municipios de l’Horta Sud donde no se han impuesto sanciones en toda la semana. En Quart, fuentes municipales señalan que la Policía Local ha estado patrullando por las zonas habituales de reunión de jóvenes, como el Río Turia y el Parque Natural, y no se han detectado botellones ni incidentes. La única sanción impuesta fue a un hombre, por desobediencia al autoridad, al no querer ponerse la mascarilla mientras estaba en una terraza sin consumir.

En l’Horta Nord, Paterna apenas ha registrado incidencias. Según fuentes de la Policía Local, solo se interpusieron tres denuncias, y la Policía Nacional, seis. Además, durante el fin de semana, a destacar dos celebraciones con una afluencia moderada para estos casos, donde se impusieron 12 denuncias, así como una concentración de vehículos tunning en la zona de un centro de ocio pero sin intervención.

En Alboraia, se han registrado en una semana ocho denuncias, así como la dispersión de minibotellones y uno grande el pasado lunes -día en el que entró en vigor el toque de queda- en el polígono. Todos sin sanción.

En Burjassot, la Policía Nacional interpuso siete sanciones por saltarse la movilidad nocturna y la Policía Local, dos, pero por consumo de alcohol en la calle.

La Policía Local de Puçol ha sancionado a seis personas, cinco de ellas el fin de semana. Sin aglomeraciones ni botellones en el municipio de l’Horta Nord.

En el Puig solo ha habido un par de requerimientos por presunto botellón o infracción al toque de queda en los que no se localizó a los autores o se hizo cargo Guardia Civil.

En Moncada se han contabilizados tres sanciones y otra en Meliana solo han contabilizado una sanción por saltarse la movilidad nocturna, mientras que en Tavernes Blanques y en Almàssera no se han contabilizado infracciones en esta semana.