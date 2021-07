Picassent dedica un mural a Josep Albert i Fortuny

Fa poc més de quatre anys, un grup d’antics alumnes de l’Acadèmia Castellano de València, on el picassentí Josep Albert i Fortuny va exercir com a mestre, es varen juntar per retre-li homenatge. En este sopar, ells i elles pensaren en la confecció d’una pintura mural amb la seua imatge. Prompte es posaren en contacte amb l’Ajuntament de Picassent, i a través de la Regidoria de Cultura, encapçalada pel regidor Jaume Sobrevela, es posaren en marxa tots els engranatges per portar a terme esta idea.

Este mural s’ubica a una de les parets que rodegen el Poliesportiu municipal, al carrer Blasco Ibáñez, molt a prop del carrer que porta el nom del mateix literat picassentí. El dibuix de Gustav Irref retrata a Josep Albert rodejat d’allò que més estimava, la docència, amb diferents elements que el definien, a més d’un gest a la boca que sempre imprimia a l’hora d’escriure.

Josep Albert i Fortuny va ser professor de literatura i d’art, i aquelles persones que el conegueren com a docent el defineixen com un mestre atípic, amb un mètode d’ensenyança lliure i sense lligaments, que deixava a la reflexió i a l’autoaprenentatge. El mestre Albert, com així el coneixíen, va deixar en el seu alumnat una empenta indeleble i un gust per la literatura, la lectura i les arts en general.

Figura molt estimada

«Des de l’Ajuntament estem molts contents amb este homenatge a Josep Albert i Fortuny, una figura molt estimada i que mereixia, a més d’un carrer, un mural amb la seua imatge que representara la seua passió per l’ensenyament», afirma Jaume Sobrevela, regidor de Cultura. A més, afegeix: «Esta obra s’engloba dins de la proposta artística ‘Cromàpica’, el festival d’art urbà de Picassent, sumant-se al llistat d’obres artístiques que pinten i donen color els carrers del nostre poble».