Burjassot viatja als Serrans en una ruta d’albirament

La Societat Valenciana d’Ornitologia (SVO) de Burjassot aprofità l’estació més càlida de l’any – «tan amable com les tres altres»– per a mostrar a un grup d’excursionistes un dels tresors que, a les vores del riu Túria, regala la Comunitat Valenciana al món. Per a l’ocasió la SVO escollí els voltants de Pedralba, on es pogué contemplar l’espectacular oriol, i l’estructura rocosa dels Calderons de Xulilla, que allotja una nombrosa colònia de falcies de panxa blanca. A la conclusió de l’eixida ornitològica, emmarcada en el projecte OCA («Observa, classifica i aprén»), s’aconseguí albirar en estos paratges de la comarca dels Serrans «un total de 19 espècies diferents» d’ocells.

Per altra part, el col·lectiu conservacionista ha fet públics els resultats del «III Cens d’aus aquàtiques nidificants en aiguamolls interiors del País Valencià 2021». El treball de camp, en el qual intervingueren 38 observadors, es realitzà el cap de setmana del 12 y 13 del passat mes de juny en «63 masses d’aigua». En total se censà «1.668 individus pertanyents a 26 espècies d’hàbits aquàtics».

Com a dades d’interés, entre els punts amb major nombre de registres la SVO destaca «238 exemplars en l’embassament de Beniarrés (Comtat de Cocentaina), 226 en el de Bellús (Vall d’Albaida) i 189 en el de Sitjar (Plana Baixa)». Quant al registre de major diversitat d’espècies sobreïxen «Bellús amb 18, l’assut de Carlet (Ribera Alta) amb 10 i l’embassament de Crevillent (Baix Vinalopó) amb 9 espècies». I, pel que fa a espècies amb major nombre d’individus, se censà «405 collverds, 235 gavians argentats i 181 escabussons emplomallats».