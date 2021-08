La SPAB alerta de la gran quantitat de ventrades de gats al refugi de Burjassot

«Estem desbordats». La Societat Protectora d’Animals de Burjassot (SPAB) ha llançat un SOS a la ciutadania davant «l’excessiva quantitat» de ventrades de gats abandonades que en poc de temps han ingressat en el refugi. «Este estiu està sent increïble quant a la recollida de gatets bebés. No donem abast. En qüestió de setmanes, adults a banda, han entrat més de vint cries», expliquen des de la SPAB.

I este no és l’unic contratemps al qual s’enfronta el col·lectiu. «Ens estem quedant sense espai», indiquen. Els animals acabats d’arribar al refugi han de sotmetre’s a quarantena, i, per tant, estan separats dels altres, fins a verificar que es troben en òptimes condicions de salut. Amb el recent elevat nombre d’ingressos, «a penes queden places per a albergar-los a tots».

En esta situació d’emergència, la Protectora convida a voluntarioses persones a «acollir gatets de les ventrades que estan passant la quarantena, abans de juntar-los amb els altres, durant un període de temps de tres setmanes». Des de la SPAB subratllen que l’acolliment «no compromet a l’adopció». A més «les despeses de manutenció», com ara l’alimentació i el veterinari, correrien «a càrrec de la Protectora». Des del col·lectiu animalista destaquen «la labor de sociabilització que suposa l’acolliment d’animals», per la qual cosa agraïxen, el «compromís» d’aquelles persones que desitgen «col·laborar en estos moments tan complicats».

No cal dir que si algú, més enllà de la proposta de l’acolliment, opta per l’adopció de gats o d’altres animals, la SPAB també li facilitarà tota «la documentació necessària» i l’ajudarà en la gestió dels tràmits administratius.

Per altra part, com estava previst, la Protectora d’Animals celebrà dissabte passat, en un establiment comercial del barri de l’Empalme –Tiendanimal–, una jornada de recollida solidària d’aliments i material bàsic per a les mascotes que té al seu càrrec. Així mateix els voluntaris del col·lectiu animalista hi instal·laren una taula informativa i de venda d’articles per a la causa. Al llarg del dia, a més de donar a conéixer les formes de col·laborar amb l’entitat, la SPAB posà l’accent en la qüestió de les ventrades de gats abandonades.