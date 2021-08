«La alemana» de Burjassot que gana gracias a la lluvia

Katharina Muhlhöff, ultrafondista del Club de Atltismo Els Sitges, venció por sorpresa en la prestigiosa prueba Sparkasse Kraichgau CityCup de Alemania tras sustituir a una compatriota que no pudo acudir por las inundaciones que sufrió el país.

Katherina cuenta que iba a encontrarse con su amiga y ultrafondista Mahsa Ebadi, a quien tendría la ocasión de animar en la prestigiosa carrera de Bretten. Pero Ebadi había quedado atrapada en su ciudad. «Mi amiga tenía ya el dorsal para correr la Sparkasse Kraichgau CityCup que pasaba muy cerca de mi casa familiar pero no podía acudir, el ferrocarril no funcionaba aún», explica Katharina. Así que Mahsa no dudó: «75 kilómetros y 1.500 metros de desnivel, ¡es una carrera para ti!, por favor ve y corre por mí». Y eso hizo, pese a que la atleta del club burjassotense hacía varias semanas que había conluido la temporada y gozaba de un merecido descanso en Heidelberg, su ciudad natal. Por supuesto, no había preparado la prueba pero pensó que sería una bonita manera de homenajear a su amiga. «No podía decirle que no, -cuenta Katharina en sus redes-, lo hice y me esforcé por ella... ¡No me preguntes cómo están mis piernas hoy!».

Finalmente ¡Katherina se impuso con un magnífico tiempo de 7:15:12, 35 minutos por delante de la segunda clasificada.