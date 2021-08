L’Ajuntament de Benetússer, a través de l’àrea de Modernització, ha rebut en espècie la subvenció d’equipaments informàtics de la Diputació de València destinada a consistoris, mancomunitats i entitats locals menors. L’ajuda, repartida per trams poblacionals, ascendeix a un total de 5.849,77 euros i consisteix en set portàtils, nou càmeres web, set lectors de targetes i tres escàners, un material assignat a les poblacions entre 10.000 i 20.000 habitants.

El nou equipament informàtic «permetrà millorar i agilitar els processos administratius». «Des de Benetússer volem posar en valor la iniciativa de la Diputació de València a l’hora de contribuir en la dotació d’uns equips que ens permetran ser més eficients i reforçar l’atenció ciutadana», destaca l’alcaldessa de Benetússer, Eva Sanz Portero.

El consistori es va adherir a la subvenció amb l’objectiu de continuar apostant per l’administració electrònica, una tendència creixent després de la crisi sanitària de la covid-19. D’aquesta manera, des de l’ajuntament asseguren que «és una prioritat oferir a la ciutadania la tramitació de certificats electrònics com una eina indispensable per a la realització de gestions sense necessitat de desplaçament ni horaris.