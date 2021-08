El poble de Meliana, en la comarca de l’Horta Nord, està de celebració. Encara que atípiques, al municipi valencià ja està tot preparat per gaudir de les seues festes amb un ambiciós programa d’actes en què els més menuts seran els grans protagonistes. Els xiquets i xiquetes de la localitat podran viure els últims dies de vacances entre espectacles de màgia, castells inflables, aquàtics, animacions per a treballar les emocions i, fins i tot, concerts infantils. Tota una mena d’activitats que tindran el seu punt de sortida el 4 de setembre i finalitzaran deu dies després.

No obstant això, desde l’Ajuntament de Meliana, mitjançant la Regidoria de Festes encapçalada per Maria Pilar Asensio, insisteixen en que la seguretat i responsabilitat és fonamental no tan sols per a la correcta celebració de l’itinerari festiu, sinó també per a deixar enrere la pandèmia de la covid-19. En este sentit, tots els actes han estat estructurats sota un estricte protocol sanitari. Així, l’aforament està limitat i l’ús de la mascareta és obligatori en un gran nombre d’esdeveniments.

Festes «a la valenciana»

La música i el foc es donaran la mà durant les Festes de Meliana, coincidint els primers dies amb la celebració de les Falles. Desde concerts, com el de la Figarmònica el 10 de setembre o «Trau la Llengua» de La Pato el dia següent a les 23:00 hores al pati Pius XII, fins al rebombori de la mascletà disparada per Pirotècnia Valenciana el diumenge, 12 de setembre o el castell de fi de festa el dimarts, 14 de setembre, després del carro de jocs.

Altres moments musicals que resonaran al municipi seran les actuacions de l’Associació Amics de la Música de Meliana i de Ramonets, al més pur estil rock and roll valencià. Sopars a la fresca, nit de calderesde la mà dels Clavaris del Crist i un sentit homenatge a les persones majors del veïnat completen unes festes que prometen, amb el desig de fer del coronavirus un mal record, tornar la felicitat, la germanor i l’esperit lúdic a totes les generacions que donen vida als carrers de Meliana.