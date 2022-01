«Me han traído a mi hija en brazos inconsciente, no sé ni cómo está, mira que he pensado que con el viento que hacía... Pero cómo podía imaginar que el castillo no estaba atado al suelo». Son las palabras de desesperación de una madre después de que su hija de ocho años resultara ayer gravemente herida tras salir despedida de un castillo hinchable en Mislata que se voló debido a las fuertes rachas de viento y a un posible mal anclaje de la atracción. En el accidente resultaron heridas de gravedad dos niñas, de cuatro y ocho años, y otros siete menores fueron atendidos y trasladados a distintos hospitales con lesiones leves.

Lo que estaba siendo una tarde de risas y diversión de unos niños saltando en el castillo hinchable, instalado en el parque de La Canaleta de Mislata con motivo de las fiestas navideñas, se convirtió en una pesadilla a las 20.15 horas de ayer cuando debido al viento la atracción salió volando por encima de unas colchonetas, saliendo despedidas a varios metros dos de la decena de menores que estaban en ese momento dentro de la misma. Una de las pequeñas cayó golpeándose contra el suelo y la otra fue lanzada por el castillo hasta una caseta de la feria. Al cierre de esta edición se temía por la vida de esta menor, en estado crítico. «Cuando he visto que se levantaba he intentado coger el castillo con todas mis fuerzas, pero era imposible, pesaba mucho», relata Marta, madre de una de las niñas heridas graves, ambas inconscientes tras el accidente. «Me parece muy fuerte que no estuviera anclado, se les va a caer el pelo», se desahogaba la mujer antes de que la ambulancia del SAMU trasladara a su hija al Hospital La Fe con pronóstico reservado. Su hijo de once años, que también estaba en la atracción resultó herido, pero más leve que su hermana, y pudo salir por sus propios medios del castillo. “Las niñas estaban inconscientes en el suelo” Según diversos testigos, el mal tiempo había provocado que no hubiera mucha gente en el recinto de la feria en ese momento, en comparación con los días anteriores. Cabe destacar que este año toda la instalación se ha ubicado en el nuevo aparcamiento y el recinto ferial, inaugurado hace pocos meses, lo que ha sido un atractivo en jornadas previas. Uno de los vecinos, que había salido a correr, llegó a la altura de las atracciones justo cuando acababa de producirse el suceso y participó en las primeras tareas de auxilio de la Policía Local. «Las dos niñas estaban en el suelo con aspecto de estar inconscientes y las familias estaban muy preocupadas. Unas diez personas del público y algunos feriantes hemos ayudado a la primera patrulla de la Policía Local a levantar todo el castillo hinchable para comprobar si había más niños atrapados pero no había ninguno. Posteriormente han llegado las unidades de bomberos y las ambulancias», explicó a Levante-EMV. La Policía Local desalojó el recinto de forma inmediata y se suspendió toda la actividad de feria. No obstante, el sonido de las ambulancias, los coches patrulla y las unidades de bomberos atrajo hasta la zona, situada en las inmediaciones del hospital militar, a varias decenas de personas que observaban el desarrollo de los hechos a cierta distancia. De 4 y 8 años Hasta el lugar se trasladaron dos ambulancias del SAMU, dos del Soporte Vital Básico (SVB) y cuatro Transportes no Asistidos (TNA). Las dos heridas graves, de ocho y cuatro años, fueron evacuadas por el SAMU tras ser estabilizadas, una al Hospital La Fe y la otra al Hospital Clínico, mientras que otras dos fueron trasladadas por los SVB. Asimismo otros cinco menores fueron atendidos en el Hospital de Manises, según indicaron fuentes sanitarias, con heridas leves. Varios de ellos fueron llevados allí por sus propios padres tras el suceso y otros en una ambulancia de TNA. De igual modo, se desplazaron varias dotaciones de bomberos del Consorcio Provincial y patrullas de la Policía Nacional y de la Policía Local de Mislata. La Policía Nacional investiga las circunstancias en las que salió volando la atracción, y el grupo de policía científica hizo una inspección para establecer los posibles fallos o una imprudencia grave en el sistema de anclaje del castillo al suelo.