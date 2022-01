Exposició etnològica en Domingo Orozco e imposició de bandes en el Pouet

La comissió Doctor Domingo Orozco de Burjassot celebrà la seua XXIII Setmana Cultural, que va incloure una exposició etnogràfica. Objectes i documents, fotografies, retalls de premsa, indumentària tradicional i peces de falla formaven part de la mostra amb el nom «La falla Domingo Orozco-Bailén, 62 anys fent història».

La comissió Plaça del Pouet de Burjassot celebrà en la Masia Santarrita d’Alfafar, la imposició de bandes a les seues falleres majors per a 2022. En un acte emotiu, Paula Parra Roig i la xiqueta Martina Peris Ayllón reberen de mans de la presidenta de la comissió, Arlinda Luzi, el distintiu que les acredita com a máximes representants per a l’exercici.