A los amantes del cine y, especialmente, de las grandes superproducciones hollywoodienses, les espera un fin de semana perfecto en Burjassot. Y es que el cine Tívoli encara la recta final de enero con dos de los bombazos cinematográficos estrenados recientemente. Por una parte, el superhéroe que viste de araña, no ha tenido suficiente con una primera visita navideña y, a mitad del frío enero, se cuela de nuevo en Burjassot trepando sigiloso por la fachada del Tívoli para volver a pulsar el play de Spider-Man: No Way Home. Y por otra, los nostálgicos de los grandes musicales de Broadway tendrán dos horas y media por delante para cantar, bailar y sentir con el esperado remake de West Side Story.

Spider-Man: No Way Home se proyectará en el cine Tívoli el viernes 21 a las 19:30 h y el domingo 23 de enero, a las 16:30 h (cabe recordar que durante las próximas semanas, no habrá sesiones de cine los sábados por albergar el Centro Cultural Tívoli la celebración de las presentaciones falleras). Bajo la dirección de Tom Watts, Tom Holland se mete por tercera vez en la piel de Peter Parker en esta nueva entrega protagonizada por uno de los superhéroes más queridos del universo cinematográfico de Marvel. Le acompañan en el reparto otros grandes como Benedict Cumberbatch, Zendaya o Marisa Tomei, entre muchos otros. Después de que Mysterio desvelara la identidad de Spider-Man a todo el mundo en Lejos de casa, Peter Parker (Tom Holland), desesperado por volver a la normalidad y recuperar su anterior vida, pide ayuda a Doctor Strange para enmendar tal acción. El Hechicero Supremo de Marvel accede a ayudar al joven Hombre Araña, sin embargo, algo sale mal y el multiverso se convierte en la mayor amenaza hasta el momento. Compartiendo fin de semana con Spider-Man, llega también al cine Tívoli el musical de los musicales, ahora con la ambiciosa versión para la gran pantalla dirigida por el gran Steven Spielberg. Se trata, cómo no, de West Side Story, que tendrá sus proyecciones en el cine local el viernes 21 a las 22:30 h y el domingo 23 de enero, a las 19:30h. La película, remake del film de 1961, presenta a los adolescentes Tony y María que, a pesar de pertenecer a pandillas rivales, los Jets y los Sharks, se enamoran irremediablemente, en la prometedora ciudad de Nueva York, en la década de los 50. La visión moderna de Romeo y Julieta de Shakespeare se ambienta en el West Side de Nueva York, barrio marginal que da nombre a la historia, donde dos bandas callejeras luchan por conseguir la supremacía de la zona. Los dos grupos enfrentados verán que tienen más cosas en común de las que creían, entre ellas, una apasionante historia de amor. A través de http://cultura.burjassot.org/ se pueden consultar los horarios de pase de todas las películas, así como adquirir las entradas telemáticamente, a un precio único de 4 euros. También se pueden adquirir las entradas en la taquilla desde una hora antes del inicio de la sesión. El protocolo sanitario actual obliga, además de presentar el certificado COVID, al uso de la mascarilla durante toda la película, a excepción de cuando se esté consumiendo comida o bebida.