Silla, cuna de la pasión por el arcade

Recuperar lo antiguo parece estar de moda. El fenómeno «vintage» llega a todas las representaciones culturales y sociales, también a la cultura del videojuego. Actualmenet hay un auténtico «boom» de recuperación de las máquinas recreativas de los 80, que muchos atribuyen a la asociación Arcade Vintage de Petrer, propulsora del primer museo del videojuego en Ibi (Alacant). Lo que no muchos saben es que la cuna de este movimiento de recuperar las máquinas recreativas tradicionales como el pinball y otros juegos de arcade está en Silla. Hace 13 años, tres aficionados y coleccionistas de máquinas de pinball yque se conocieron a través de una página web ya inexistente llamada «marcianitos.org», decidieron juntar sus «tesoros» bajo un mismo techo. «Yo tenía un local de mi abuela aquí en Silla y por eso decidimos usarlo porque apenas nos costaba el alquiler», señala Vicente Zaragozá, fundador y presidente de la la Asociación de coleccionistas de pinballs y máquinas recreativas, la primemera asociación de este tipo en España. «Ya había una en La Rioja pero no era oficial, nosotros sí quisimos regularizar la situación».

Para Vicente, que es técnico de reparación y mantenimiento de máquinas recreativas, es su pasión. «Iba buscandomáquinas abandonadas y las compraba y reparaba». Tantas acaparó tanto él como sus socios, que al final tuvieron que buscar otra sede más grande. Una nave en la Avenida Alacant de Silla, donde mantienen más de un centenar de máquinas de pinball. Allí se han celebrado torneos de pinball con más de 80 participantes procedentes de toda España, pero ahora, pese a que hay un auge de recuperación de estos juegos, la asociación ha frenado su actividad. «La pandemia ha hecho que no nos juntemos y casi ya no hay actividad en la sede. Pero queremos subirnos al carro de nuevo»; Porque tanto para Zaragozà como para su socio Julio Vicario -primero de España en pinball y 22 del mundo-, su único objetivo es «que no se pierdan estos juegos entre las nuevas geenraciones».