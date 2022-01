Habrá huelga. El comité de empresa de la platilla del Hospital de Manises y la empresa concesionaria han celebrado esta mañana un acto de conciliación (TAL) previo en el que cada parte se ha mantenido firme en su postura. Los representantes del personal habían solicitado en los últimos meses a la empresa que gestiona el servicio sanitario que se sentara a dialogar y “evitar procedimientos judiciales y movilizaciones". Finalmente no ha habido acuerdo y la convocatoria de huelga ya ha sido presentada por registro de entrada con fecha de inicio para el próximo 14 de febrero. Los paros afectarán a todo el área de salud, es decir a los 14 municipios, con una población de 200.000 habitantes, y al propio hospital. Ahora se deberán acordar unos servicios mínimos, similares a los de un sábado o domingo, avanzan, “aunque algunos departamentos no quedarán afectados para no perjudicar la atención al paciente”, matizan.

El origen del conflicto se centra en la exigencia de la plantilla de disponer de un convenio propio, con mejores condiciones con las que pasar a formar parte de la plantilla de la Generalitat en el futuro. Actualmente, el 65% del personal está adherido al convenio marco de la sanidad privada valenciana, del que forman parte otros hospitales privados. El problema es que dicho convenio está caducado desde 2016, con lo que los salarios no han tenido siquiera la subida del IPC. Por contra, la concesionaria sanitaria se opone de plano a redactar un convenio propio, con el argumento de que en mayo del 2023 la conselleria iniciará la intervención del área de salud, paso previo al fin definitivo de la concesión, un año más tarde. Los trabajadores del Hospital de Manises irán a la huelga La plantilla de trabajadores pretende, tal como han manifestado en los últimos meses, acabar con la "precariedad" de las condiciones laborales a través de un convenio propio. Sin embargo, señalan que la gestora del área de salud "se ha negado rotundamente a sentarse a negociar cualquier mejora" con los representantes de los trabajadores. En este sentido, afean que desde el inicio de la concesión, en 2009, la adjudicataria ha conseguido "beneficios económicos que reparte entre sus inversores, beneficios obtenidos a costa de tener una plantilla estructural bajo mínimos a la que exprime sin ningún tipo de pudor a cambio de un salario que algunos profesionales tienen congelado desde hace 13 años". Se refieren a los profesionales que siguen trabajando desde la apertura del hospital, un 20% del total actual. Desde el Comité de Empresa revelan que han propuesto a la empresa varias fórmulas de mejora de las condiciones laborales, sobre todo a nivel de retribuciones. “Siempre se ha negado”, aseguran. Una de ellas es que se instaure la cerrera de desarrollo profesional. “Se han cerrado en banda”, critican. Por tanto, califica de “estrategia” la subida salaria del 3,5% para una parte de la plantilla. “Lo anunciaron la semana tras decir que haríamos huelga. Si quieren mejorar los salarios deberían reunirse con el comité y analizar las mejoras y pactarlas para 2022,2023 y 2024”, sostienen. De hecho, puntualizan, “esas subidas que han anunciado no afectarán a la parte del personal que tenga complemento personal”. SOS del personal del Hospital de Manises Además, el personal denuncia el "déficit alarmante" de profesionales en todas las categorías, que afecta "gravemente" a la calidad asistencial de los pacientes y provocando situaciones de "estrés laboral y depresión en los trabajadores". Por ello, critican "la falta de previsión y una dejadez absoluta" por parte de la Gerencia del Hospital en estos años de pandemia. La versión de la concesionaria Sin embargo, desde la empresa tienen una visión completamente diferente de la situación que describen los sindicatos. Para la gestora se debería haber impulsado una actualización del actual convenio de la sanidad privada, y no uno propio para Manises, dada la cercanía del fin de la concesión. Además, puntualizan que en la Reforma Laboral, a punto de aprobarse, prima los convenios sectoriales sobre los propios de empresa. “Las fuerzas sindicales aprovechan los meses restantes hasta abril de 2023 para forzar un convenio y unas condiciones laborales que quedarán consolidadas a partir de mayo de 2023 con el paso de Manises a la gestión directa”, señalan. En este sentido, recuerdan que “actuamos coordinados con la conselleria para prestar la asistencia sanitaria pública excelente, de calidad y accesible para todo aquel valenciano que lo desee, evitando decisiones no alineadas”. Además, la concesionaria revela que durante el último año ha incrementado la plantilla, así como las retribuciones de buena parte del personal. Así, señalan que se ha pasado de 1.544 empleados en 2018 a 1.768 en 2021, un 11% en los puestos estructurales. A ese aumento de personal hay que sumar el centenar de efectivos para dar cobertura en la pandemia, señalan. En cuanto a los salarios, la concesionaria afirma en 2020 se aplicó, pese a tener una sentencia a su favor, el plus de especialidad de enfermería, afectando a unas 450 personas. Además, al 65% de los empleados, aquellos que sí están adheridos al convenio de la sanidad privada valenciana, se le subió el salario bruto anual un 3,5% en 2021, mientras que otro 23% de la plantilla logró bonus por objetivos. También vieron mejorado su salario el personal facultativo, que representa el 29% del total. Por último, suman la partida de 800.000 euros destinada a programas de investigación, formación y docencia.