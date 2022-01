L’Ajuntament de Massamagrell, a través de la Regidoria de Normalització Lingüística-Aviva Massamagrell, ha distribuït 400 calendaris de taula i 200 de paret entre les dependències i la plantilla municipal, els centres escolars i les escoletes infantils, el Centre de Salut de Massamagrell, i també entre associacions i comerços que participen en la promoció d’altres campanyes en valencià.

El calendari del 2022 de les agències de promoció del valencià dels ajuntaments, amb el lema «El valencià, sempre al teu costat», dedica els mesos a diversos espais lingüístics, ja que la llengua és apta per a usar-la en qualsevol situació i és necessari parlar-la i escriure-la per tal de dignificar-la i donar-li la importància que es mereix.

El calendari, fruit del treball col·laboratiu entre la Unitat de Normalització Lingüística de la Diputació de València i una vintena d’agències de promoció del valencià (AVIVA), entre les quals es troba l’Aviva Massamagrell, ens recorda, mes a mes, que el valencià s’empra al comerç, als esdeveniments, a la muntanya, als mitjans de comunicació, a les emocions, als mitjans de transport, a la platja, a l’esport, a l’escola, a la cuina, als jocs infantils i a la informàtica, i cada mes recull el lèxic propi d’aquests espais.

Paco Gómez, alcalde de Massamagrell, explica que “juntament amb els calendaris, també s’ha aprofitat per a repartir d’altre material, com ara llibretes i bolígrafs de l’Aviva Massamagrell, postals, punts de lectura i adhesius a cortesia de l’AVL, i d’altre material per a sectors específics (làmines amb vocabulari de les plantes o la carpeta de la pilota valenciana), a cortesia de la UNL de la Diputació de València.

“No és casualitat que el primer mes, el mes de gener, es dedique al comerç, ja que és un àmbit que s’ha vist molt afectat econòmicament per la pandèmia i les Aviva s’han bolcat amb ells, durant tot el 2021, fent campanyes que promogueren el comerç local, com ara els I Premis a l’ús del valencià en el comerç local de Massamagrell, subvencionats per la UNL de la Diputació de València, o la distribució de bosses de ràfia per a la compra, amb el lema «Compre en valencià. Jo, comerç local», que es farà en breu els dies de mercat municipal”, comenta la regidora de Normalització Lingüística, Araceli Munera.

La coordinació d’aquesta campanya ha sigut a càrrec del servei lingüístic de Silla i la il·lustració és d’Ana Policarpo.