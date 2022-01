El Comité de Huelga de la plantilla del área de salud de Manises ha iniciado ya la confección del plannig de servicios mínimos para afrontar la huelga indefinida que dará comienzo el próximo lunes 14 de febrero. Entre la atención que se mantendrá y no se verá afectada figura la vacunación contra la covid en los centros de salud, así como las pruebas de antígenos y PCR, equivalentes a las de un sábado.

Tal como informó este jueves en exclusiva este diario, el comité de empresa del Hospital de Manises presentó por registro de entrada la convocatoria de huelga indefinida a partir del 14 de febrero. La plantilla reclama a la concesionaria del servicio que negocie un convenio propio, con el objetivo llegar al momento de la reversión - fijado para mayo de 2024- con una condiciones laborales mucho mejores que las actuales. Los trabajadores sostienen que el convenio ( el de la sanidad privada valenciana) al que están adscritos una buena parte del personal, en torno al 65%, está caducado desde 2016, circunstancia que ha impedido cualquier incremento salarial, incluido el IPC. Por su parte, la empresa rechaza un convenio propio, dado que queda poco más de un año para que la conselleria de Sanitat comience la intervención sobre el área de salud y dos para el final de la concesión. En este sentido, remarcan que la futura reforma laboral prima los convenios sectoriales sobre los propios, y que ha efectuado varios incrementos salariales (del 3.5% anual o complementos como el plus de enfermería).

La huelga que comienza el lunes 14 de febrero afectará a todas las instalaciones sanitarias repartidas en los 14 municipios (Manises, Buñol, Alborache, Macastre, Yàtova, Cheste, Chiva, Quart de Poblet, Godelleta, Turís, Loriguilla, Riba-roja, Aldaia y Mislata) incluidos en el área de salud, con una población de 200.000 personas. Se trata de diez centros de salud, diez consultorios locales, dos centros de especialidades (Mislata y Aldaia) y el propio hospital de Manises.

Así, según fuentes del comité de huelga, el proceso de vacunación que se está realizando actualmente contra la covid, principalmente de refuerzo de la tercera dosis, no se verá afectado por la convocatoria de paros. Tampoco las pruebas de antígenos, que mantendrán un servicio similar al de un sábado. "La administración de las dosis contra la covid es muy importante y no vamos contra la vacunación, sino contra la forma de gestionar de esta empresa", afirman. En este sentido, criticaron que "pese a que esta área de salud está gestionada por una empresa, el paciente debe de tener la misma calidad sanitaria que en otra de gestión directa, cosa que ahora no ocurre". Y pusieron como ejemplo, que una persona "puede ver como cambia su médico de familia cada dos meses porque se marcha en busca de mejores condiciones".

Tampoco se verán afectados, siguiendo los servicios mínimos que fija el documento de la Generalitat para la convocatoria de huelga en la rama sanitataria, la Hospitalización, Urgencias, UCI, Diálisis, Hospital de Día, la Unidad de Hospitalización a Domicilio, Paritorio y Neonatos. Únicamente están previstos paros de 12 a 13 horas. Tampoco cerrará el quirófano de urgencias y para pacientes oncológicos.

En cambio, los centros de salud funcionarán como un sábado y solo se atenderán urgencias. Las citas médicas programadas no serán atendidas, salvo que el facultativo de cabecera no secunde el paro. También permanecerán cerradas las consultas externas, los centro de especialidades, radiología, rehabilitación, suministros, farmacia, mantenimiento, unidad del sueño, USCI, informática, documentación sanitaria y admisión y personal no asistencial.