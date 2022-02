El Sindicato de Policías Locales y Bomberos (SPPLB) pide al equipo de gobierno de Massanassa, encabezado por Paco Comes, del Partido Popular (PP), que rectifique el mensaje lanzado con respecto a la incorporación de un nuevo agente en la plantilla de Policía Local hablando de “refuerzo”, "puesto que no se trata más que de un agente que viene a suplir la marcha de otro".

Desde el sindicato se explica que “el alcalde Comes quiere transmitir una imagen de refuerzo de la plantilla policial cuando en realidad el número de agentes es el mismo, sólo se sustituye a uno que se va a otro municipio por otro nuevo”. El sindicato SPPLB critica que se use una mera sustitución para trasladar una imagen que no es real, puesto que la plantilla tiene el mismo número de agentes.

Al mismo tiempo, el sindicato hace un llamamiento a la reflexión del equipo de gobierno, formado por PP y Ciudadanos, para que se comprometa con la estabilidad de la plantilla, mejorando las condiciones de trabajo y evitando que agentes experimentados se marchen a otras poblaciones con la consiguiente pérdida de calidad del servicio que se presta.

Comes: "Cumplimos la ratio "

Desde el Ayuntamiento de Massanassa, si bien reconocen que a lo mejor el término "refuerzo" no ha sido el más apropiado , "cumplimos la ratio de 19 agentes que se nos asignan por población". Además, el alcalde Paco Comes, señala que están en marcha dos procesos selectivos para convertir en plaza fija tres puestos de interinidad que hay actualmente, "lo que nos proporcionará una mayor estabilidad en la Policía local".