Famílies d’alumnes amb autisme de Gandia demanen a Educació que mantinga el professorat el pròxim curs

Un grup de sis famílies d’alumnat amb autisme de l’institut María Enríquez de Gandia ha iniciat una lluita contra la Conselleria d’Educació per a intentar que l’equip docent que està atenent els adolescents durant el present curs continue amb ells el pròxim.

La petició no és un capritx, sinó que està basada en la positiva evolució que han experimentat els jóvens, i que les famílies detallen en una carta remesa a la Generalitat, gràcies al treball que estan fent estos tres professors, que són un especialista en Pedagogia Terapèutica (PT), una altra en Audició i Llenguatge i una en Educació Especial.

Durant este curs han cobert les places com a interins, cosa que significa que, en principi, haurien de tornar a la borsa per a optar a una nova destinació el pròxim setembre. No obstant això, les famílies defenen que es preveu la possibilitat que, en uns certs casos, es pot permetre que es mantinguen en el mateix centre i per això han iniciat esta croada.

Fa uns mesos, diverses de les mares van acudir a València per a reunir-se personalment amb la directora general d’Innovació i Inclusió Educativa, Xaro Escrig. Segons expliquen a Levante-EMV algunes de les mares, allí li van traslladar la situació i la representant del Consell va coincidir amb elles que era la millor opció per als jóvens. La satisfacció en acabar la reunió va ser màxima entre les famílies, que van marxar tranquil·les.

No obstant això, després van rebre una notificació a través de correu electrònic en la qual se’ls indicava que no era possible. Des de la Conselleria d’Educació asseguraven “entendre” la situació però explicaven que l’única manera de mantindre eixos llocs de treball era mitjançant el sistema de comissió de servici, el qual està reservat per a funcionaris de carrera i no per a personal interí, com és el cas.

Lluny de resignar-se, les famílies pretenen arribar fins al final. Per a fer-ho compten amb importants suports, com el del mateix director del centre en el que estudien, Rubén Malonda, que ho ha plasmat en la firma d’un document, i fins i tot de la regidora d’Educació, Esther Sapena.

A més, la terapeuta que atén l’alumnat en el gabinet Mira’m, és a dir, que treballa amb ells dia a dia i coneix a la perfecció la seua realitat, recomana en un informe “que el professorat que atén esta aula continue atenent-la el pròxim curs acadèmic”, la qual cosa ve donat per “la demostració de professionalitat en este àmbit d’educació”.

El document que les famílies han fet arribar a la Conselleria detalla, a més, que estos tres docents han col·laborat de manera directa i activa amb el gabinet terapèutic, per la qual cosa “sempre han estat a la nostra disponibilitat quan se’ls ha requerit, ja que s’ha tingut un constant i fluid traspàs d’informació mitjançant reunions periòdiques”.

Motius perquè s’hi queden

Igualment, les famílies han enviat un escrit en el qual detallen els motius pels quals desitgen que l’equip docent continue el pròxim curs amb els fills.

En la missiva assenyalen que estos professionals ·coneixen perfectament les necessitats educatives dels nostres fills”, i indiquen, en eixe sentit, que “si entrara algú nou tindria un gran desconeixement”. Afigen, a més, que es tracta de xics que necessiten rutines i que un canvi els generaria “frustració, ansietat i crisi” i que l’actual equip docent “sap actuar davant cada conducta dels nostres fills” o que “sap comunicar-se amb cada un d’ells” i “adapten cada assignatura a les seues necessitats educatives”.

Les famílies assenyalen que els adolescents acudixen a classe “contents i il·lusionats” i que se senten “feliços” per “aprendre una cosa nova amb ells cada dia”.

