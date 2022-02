Burjassot mejorará el parque de la Canterería

El portavoz del grupo municipal Ciudadanos (Cs) Burjassot, Toni Subiela, ha celebrado “el compromiso del gobierno para mejorar el parque de la Canterería”. “Es un parque con enormes posibilidades, pero se ha quedado a medias”, ha esgrimido.

Por eso, ha explicado, “lo que proponíamos es que se aprovechara el dinero gastado mejorando el servicio a los vecinos”. “A pesar de que el equipo de gobierno ha votado en contra de nuestra iniciativa, ha aceptado reparar las maderas y las canastas de la pista multideportiva, poner tela de rafia para realizar zonas de sombra e instalar una zona de recreo infantil”, ha destacado, al tiempo que ha lamentado “el rechazo de los socialistas a colocar vallas en la pista de fútbol”.

Para Subiela, “una inversión a medias no es una inversión, es un despilfarro”. “Es un desastre que la pista de fútbol sala no se pueda gastar porque no tiene valla ni redes, que la pista multideportiva tampoco esté operativa durante tanto tiempo porque le faltan piezas y que las estructuras metálicas que decoran el parque hayan estado sin dar sombra hasta que nosotros hemos propuesto esta moción”, ha asegurado.

En la misma línea, ha denunciado el edil de la formación liberal, “los vecinos se han quejado de que la soledad y abandono del parque está sirviendo de refugio a pequeños botellones y consumo de estupefacientes cuando anochece”.

Por último, Subiela ha defendido que “Burjassot es pequeño y no se puede desperdiciar ni un solo metro”. “Si se arregla el parque, tanto el colegio La Natividad como los clubs de Fútbol Sala o Balonmano del pueblo lo pueden utilizar y los vecinos disfrutar”, ha argumentado, al tiempo que ha subrayado que “el aumento de actividad actúa como efecto disuasorio del consumo de alcohol o drogas”.