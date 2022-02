Ir a la universidad, a trabajar o al Hospital se ha vuelto más barato para los vecinos y vecinas de Picassent. Estas actividades que se consideran esenciales estaban hasta hace apenas 15 días “castigadas” con precios en el metro demasiado elevados comparados con otras localidades de la comarca de l’Horta, que hacían que muchos prefirieran coger el coche de forma compartida.

Gracias a la nueva modificación de la zona tarifaria puesta en funcionamiento el pasado 31 de enero por la La Generalitat Valenciana, a través de la Autoridad del Transporte Metropolitano de València, y que ponía fin a una reivindicación histórica del Ayuntamiento de Picassent, ir en metro desde Picassent a València cuesta ahora exactamente la mitad de dinero, después de que las cinco estaciones que tiene en el amplio término municipal -Espioca, Omet, Realón, Sant Ramón y Picassent- pasen de ser zona C a zona AB.

Así, el billete que costaba el 1 de enero 1.40 euros, ahora vale 0.80 € si cuentas con el título TuiN recargable, y el abono de 10 viajes en Metrovalencia ha pasado de costar 15'50 euros a 8 euros, una bajada prácticamente del 50% del coste que ya se ha dejado notar en los bolsillos de los usuarios habituales, pero que también ha a animado a usar el metro a aquellos que no lo eran.

Es el caso de Elvira, que tenía cita en el Hospital General, el centro de referencia de Picassent. Para llegar hasta allí debe coger el metro de la línea 1 en Picassent, y luego hacer transbordo en Ángel Guimerá para coger la línea 3 o 5 hasta la parada 9 d’Octubre. Eso antes implicaban tres zonas, A, B y C, con un billete que superaba los 2 euros, ahora solo comprende la zona AB., que con el bono de 10 viajes le sale a 0.80 euros. “Con estos precios sí que merece la pena ir en metro, la verdad es que te anima a dejar el coche”, señala esta vecina, que cambio admite que el problema está en los horarios y al excesiva frecuencia entre convoyes. Tengo la cita a las 11.30 horas y el único metro que puedo coger es el de las 10.19 horas, porque ya el siguiente es a las 11.04 h. y no llegaría a tiempo. “Tengo que salir una hora y media antes de casa, esto en coche serían 20 minutos”, reconoce. Una frecuencia de paso que a priori será mayor a partir de en 2023, en concreto habrá trenes cada 18 minutos. Al menos así lo anunció Arcadi España en la presentación del Plan de mejora de frecuencias de MetroValencia .

Josefa Lerma, “aunque me llaman Pepi” , es una jubilada que vive en la urbanización de San Ramón, uno de los “apeaderos” de Picassent y coge el metro para ir a comprar al mercado de Picassent, afirma que “aún no he notado el cambio porque tengo tarjeta de pensionista, pero todo lo que sea beneficioso para los vecinos de Picassent, bienvenido sea”.

Los mismo opina Patricia Silvera, que coge todos los días el metro para ir a trabajar a Torrent. Ella usa el título recargable TuiN, “y lo he notado muchísimo. A veces trabajo en Torrent pero otras en Valencia, y moverte por la capital era el billete a 0.70 euros, más el 1,40 euros hasta aquí . Ahora se ha reducido a la mitad”, explica.

Si hay un sector que más beneficiado ha salido con esta nueva tarificación es el estudiantil, que sigue siendo el grueso de usuarios de metrovalencia. Noelia Navarro estudia en Burjassot, ha cogido el metro más tarde lo habitual porque viene de vacunarse. Bajará en la estación Empalme y ahí cogerá el tranvía hasta su universidad. “Antes enseguida se me acababa el saldo de la tarjeta TuiN y tenía que recargar. Ahora te dura mucho más”, señala esta joven de Picassent que afirma que de momento no quiere sacarse la tarjeta única Suma. Para Laura que a tenía descuento por familia numerosa, “esta bajada de precio la he notado muchísimo. Hacía falta”, sentencia.

"Me tienen que traer en coche desde Alcàsser a la estación"

Sara Hernández, de 18 años, tiene que desplazarse de lunes a viernes hasta la Avenida Blasco Ibañez donde estudia fisioterapia. Desde hace 15 días ha notado como con 10 euros ahora puede hacer más viajes antes, sin embargo el problema de Sara sigue siendo que vive en Alcàsser. “Hay un autobús pero los horarios no cuadran. Me tienen que traer en coche hasta la estación, al menos hasta que yo tenga carné de conducir”, momento en el que seguramente Sara apueste por ir en coche hasta València, un problema que siguen teniendo los municipios de l’Horta a los que no llegan el metor ni el tren, y los viajes en autobús tienen tantas paradas que alargan tanto el tiempo de recorrido que deja de ser una opción para la gente joven.